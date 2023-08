Coach Ricci sicher: Ruusuvuori vermisst die finnische Ruhe

Emil Ruusuvuori lässt immer mal wieder mit schönen Siegen aufhorchen. Doch hat der Finne wirklich das Mindset eines Champions? Sein Coach Federico Ricc glaubt jedenfalls, dass sein Schützling mit dem Lebens eines Tennis-Profis nicht wirklich warm wird.

Mit dem Sieg in Cincinnati gegen Andrey Rublev deutete Emil Ruusuvuori mal wieder sein Potential zeigen, verlor die Runde danach jedoch gegen Alexei Popyrin. Der Mann aus Helsinki ist auf dem Circuit dafür bekannt, einer der ruhigeren Vertreter zu sein. Eine Eigenschaft, die viele auch als Hindernis für seinen wirklichen Durchbruch sehen. Sein Coach Federico Ricci, der ihm seit vielen Jahren zur Seite steht, hat sich zu diesem Thema geäußert: "Wir haben in letzter Zeit viel an seinem Tennis gearbeitet, aber auch an der Resilienz und der Akzeptanz des Lebens, das er gewählt hat. Das Leben als Tennis-Profi."

Ruusuvuori: "Bin nicht der aggressivste oder der geselligste Spieler"

Nicht immer eine einfache Aufgabe für Ricci: "Mit Emil gibt immer wieder neue Herausforderungen und Dinge, die man überwinden muss, das ist ein endloser Kreislauf. Manchmal vermisst er sein ruhiges Leben in Finnland. Jeden Tag hat er die Chance, sich zu verbessern, es herrscht Druck, und man muss stark bleiben, die Fähigkeit haben, sich zu erholen und Turniere, Reisen, Siege und Niederlagen durchzustehen.

Ruusuvuori selbst äußerte sich zu seiner Einstellung auf und neben dem Platz: "Ich bin ein sehr aggressiver Spieler, aber vielleicht bin ich abseits des Platzes nicht der aggressivste oder der geselligste Spieler." Sein Trainer kann ihm da wohl nur zustimmen.