Coach von Cameron Norrie als Trainer der Saison ausgezeichnet

Facundo Lugones wurde am Montag zum besten Trainer des Saison 2021 gekürt. Der Argentinier führte seinen Schützling Cameron Norrie in der abgelaufenen Spielzeit unter anderem zum Titel in Indian Wells.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 19:16 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie gewann 2021 das Turnier in Indian Wells

Große Ehre für Facundo Lugones: Der Argentinier wurde von seinen Trainerkollegen zum besten Coach der abgelaufenen Tennissaison gewählt. Lugones führte seinen Schützling Cameron Norrie in diesem Jahr zu den Titeln in Los Cabos (250) und Indian Wells (1000). Das Jahr 2021 beendete Norrie letztlich als Nummer zwölf der Welt.

"Ich bin unglaublich glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Preis gewinnen könnte. Es ist unwirklich. Aber das ist das Schöne an diesem Sport, dass alles passieren kann", wurde Lugones auf der Website der ATP zitiert. "Vor allem möchte ich Cam dafür danken, dass er ein Tier war und all die harten Fights durchgestanden hat, die mir schließlich den Preis eingebracht haben."

Lugones, der seit 2017 mit Norrie zusammenarbeitet, setzte sich im Kampf um den Award gegen Craig Boynton (Hubert Hurkacz), Gilles Cervara (Daniil Medvedev), Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz) und Christian Ruud (Casper Ruud) durch. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben, und bei allen Trainern, die immer einen Rat für mich hatten oder mir etwas beibringen wollten", so Lugones.

Die weiteren Gewinner der ATP Awards 2021 werden im Laufe der Woche bekanntgegeben. Unter anderem könnten auch Andy Murray, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz noch Preise abräumen.