Coaches in spe? Novak Djokovic und Serena Williams kümmern sich um die NextNextGen

Novak Djokovic und Serena Williams bereiten sich in Mallorca bzw. in der Nähe von Nizza auf das Wimbledon-Turnier vor. Mit dabei: die Familie. Und sowohl Stefan als auch Olympia durften auf dem Court schon ihre Skills zeigen.

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 15:51 Uhr

Viel Zeit, seinen 19. Grand-Slam-Titel zu feiern, hat sich Novak Djokovic nicht genommen. Nach dem Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas am vergangenen Sonntag in Roland Garros hat sich der Weltranglisten-Erste flink Richtung Mallorca aufgemacht, um sich dort auf Wimbledon vorzubereiten. An kompetenten Spielgefährten wird es Djokovic nicht mangeln, auch Dominic Thiem und Daniil Medvedev haben für das ATP-Tour-250-Turnier im Mallorca Country Club genannt. Für die Familie nimmt sich Nole aber dennoch gerne Zeit: Ein paar Bälle mit Sohn Stefan sind immer drin.

Wie streng Vater Djokovic mit der NextNextGen als Trainer ist, lässt sich natürlich nur vermuten. Der Ausschwung von Stefan erinnert jedenfalls ein wenig an den größten Rivalen von Papa Novak: Rafael Nadal. Währenddessen hat Serena Williams in der Akademie ihres Coaches Patrick Mouratoglou ebenfalls Nachwuchspflege betrieben. In einer dreiteiligen Instagram-Serie werden die Fortschritte von Tochter Olympia beleuchtet. Fazit: es geht voran.