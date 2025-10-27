Coco Gauff kämpft gegen den Doppelfehler-Fluch

Trotz eines Traumjahres steckt Coco Gauff in einer Krise: Kein Profi serviert derzeit schlechter. Mit Biomechanik-Guru Gavin MacMillan will die 21-Jährige ihren größten Schwachpunkt endlich beseitigen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 08:49 Uhr

© Getty Images Coco Gauff

405 Doppelfehler in einer Saison. Das klingt für eine Weltklassespielerin nach einer absurden Zahl. Doch Coco Gauff kann sich nicht länger vor der Wahrheit verstecken: Ihr einst gefürchteter Aufschlag ist zum Unsicherheitsfaktor geworden. Trotz beeindruckender Athletik und Kampfgeist verliert die US-Amerikanerin auf diese Weise reihenweise Punkte, besonders in engen Matches. Statt Ausreden sucht Gauff jedoch nach Lösungen.

Biomechanik statt Mentalcoaching

Während viele Experten das Problem als mentale Blockade interpretieren, denkt Gauff in eine andere Richtung. Sie kontaktierte den kanadischen Biomechanik-Spezialisten Gavin MacMillan, der einst auch Aryna Sabalenka half, ihren Aufschlag komplett umzustellen. “Ich bin ein sehr rationaler Mensch”, erklärte Gauff gegenüber The National. “Viele meinen, die Aufschlagquote sei Kopfsache, aber für mich war es immer eine Frage der Technik.”

Vorbild Djokovic

Dabei sucht Gauff Inspiration bei jenen, die denselben Weg bereits erfolgreich gegangen sind. Sie studiert derzeit etwa alte Aufnahmen von Novak Djokovic, um Muster zu erkennen und daraus zu lernen. “Novak hatte am Anfang auch keinen überragenden Aufschlag, aber er hat ihn perfektioniert und wurde so zu einem der Größten unseres Sports”, sagte sie. Diese nüchterne Analyse zeigt: Gauff sieht ihre Schwäche als wertvollen Teil eines Prozesses, den die Besten eben durchlaufen.

Erfolge trotz Fehlerquote

Das Faszinierende: Trotz all der Probleme gewinnt Gauff weiter. 2025 holte sie ihren bereits zweiten Grand-Slam-Titel bei den French Open und krönte sich kürzlich in Wuhan zur Siegerin eines WTA-1000-Turniers. Ihre Fähigkeit, Matches auch ohne soliden Aufschlag zu dominieren, unterstreicht ihre mentale Härte und ihr außergewöhnliches Talent. Kaum eine Spielerin kann so viele Doppelfehler servieren und am Ende trotzdem das Turnier gewinnen.

Titelverteidigung in Riad

Gauff blickt positiv nach Riad, wo sie ihren Titel bei den WTA Finals verteidigen möchte. Sollte sie erneut triumphieren, wäre sie die erste Spielerin seit Serena Williams, die das prestigeträchtige Saisonfinale zweimal in Folge für sich entscheidet. Für Gauff wäre das ein wahres Symbol: Der Aufschlag mag wackeln, aber der Wille bleibt unerschütterlich.