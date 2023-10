Coco Gauff über Twitter-Kommentare: "Nehme sie als Inspiration"

US-Open-Siegerin Coco Gauff musste in jüngster Zeit viel mit Hass auf den sozialen Medien umgehen - und hat ihren eigenen Umgang damit gefunden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 20:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Coco Gauff

"Ich lese die Kommentare. Die Leute denken, ich sehe sie nicht, aber ich tue es. Mir ist 'Tennis-Twitter' sehr gewahr. Ich kenne all eure Nutzernamen, ich weiß also, wer Blödsinn redet und ich kann es kaum abwarten, gleich auf Twitter zu schauen."

Coco Gauff sagte es mit einem Lachen, bei der Siegerinnen-Pressekonferenz der US Open, aber der Hintergrund war durchaus ernst. Denn die US-Amerikanerin muss sich, wie viele Spielerinnen und Spieler, mit viel Besserwisserei herumschlagen auf dem Lieblingsmedium der Tenniswelt.

"Alles nur Hype", so oder ähnlich der gemeine Gedanke einiger über die 19-Jährige, vor allem nach ihrem frühen Wimbledon-Aus wurden diese oder ähnliche Worte immer wieder in Richtung Gauff gedreht. Gauff aber nutzte dies als Antrieb: "Ich habe wirklich bis zehn Minuten vor Spielbeginn diese Kommentare darüber gelesen, dass ich heute nicht gewinnen werde", so Gauff über die letzten Minuten vorm wichtigsten Finale ihrer bisherigen Laufbahn.

Gauff: "Mein Gehirn arbeitet anders"

Und Gauff erklärte nun auch in Peking, ihrem ersten Turnier seit den US Open, wie sie aus den bösen Gedanken anderer viel Energie ziehe. Natürlich sei diese Negativität nichts Tolles, aber sie sei etwas, aus dem sie Inspiration ziehe. "Mein Gehirn arbeitet da etwas anders."

Zu einem Großteil "ernähre ich mich vielleicht von dieser Negativität. Das ist seltsam. Viele Spieler mögen das nicht. Ich bin sehr hartnäckig. Ich streite mich gerne. Ich beweise gerne, dass die Leute Unrecht haben."

Ihr Manager und ihr Team würden sie stets dazu anzuhalten, nicht zurückzukommentieren - woran sie sich offenbar hält. Und ohnehin einen besseren Weg gefunden hat: "Ich lasse meinen Schläger für mich sprechen."

Mit Erfolg: Aktuell steht die Weltranglisten-Dritte bei 14 Siegen in Folge!