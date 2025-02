Coco Gauff: Wo ist das Mojo hin?

Zweites 1000er-Turnier in zwei Wochen - und wieder ist Coco Gauff, die das Jahr 2025 grandios begonnen hat, schon zu Beginn gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 14:15 Uhr

© Getty Images Coco Gauff musste erneut eine Auftaktniederlage hinnehmen

Wer sich noch erinnern kann: Vor Beginn der Australian Open hatte die internationale Expertenschar eine einzige Spielerin auf dem Zettel, die einen dritten Erfolg von Aryna Sabalenka in Folge verhindern könnte. Eine Amerikanerin. So weit, so gut, so am Ende auch richtig. Aber natürlich dachte man da nicht an Madison Keys. Sondern an Coco Gauff.

Und das mit Recht. Denn Graf hatte ja Ende der letzten Saison den Titel bei den WTA Finals geholt, die neue Spielzeit mit starken Leistungen (und einem neuerlichen Erfolg gegen Iga Swiatek) beim United Cup begonnen.

Und die Australian Open ließen sich ja auch nicht schlecht an für Gauff: Auf dem Weg ins Viertelfinale konnte sie Sofia Kenin. Leylah Fernandez und auch die wiedererstarkte Belinda Bencic besiegen. Dann allerdings kam das Aus gegen Paula Badosa. Und damit das Verpassen des Showdowns mit Sabalenka, den es im Jahr zuvor noch gegeben hatte.

Gauff verliert gegen Kostyuk und Kessler

Nun, gut: Mund abputzen, weiter machen. Schließlich waren die nächsten großen Aufgaben ja nicht weit entfernt mit den beiden 1000ern in Doha und aktuell in Dubai. Aber die Auftritte von Coco Gauff waren kurz, schmerzhaft und mit jenen von vor wenigen Wochen nicht zu vergleichen. In Doha verlor sie zum Auftakt gegen Marta Kostyuk mit 2:6 und 5:7, in Dubai gegen Landsfrau McCartney Kessler mit 4:6 und 5:7.

Und so hat Gauff außer nicht wenigen Flugmeilen in den letzten beiden Wochen nicht viel gesammelt. Was ihr, wenn man es positiv interpretieren will, vielleicht den Druck als mögliche Co-Favoritin für die anstehenden Großereignisse in Indian Wells und Miami nimmt. Das Mojo der ersten Wochen 2025 muss sie aber definitiv erst wiederfinden.