Comeback oder einmalige Sache? Mischa Zverev in Tunesien aktiv

Mischa Zverev hat sich beim ITF-Turnier im tunesischen Monastir mal wieder einem Profi-Feld gestellt. Zverev kämpfte sich durch die Qualifikation und konnte auch im Hauptfeld zunächst überzeugen. Doch im Viertelfinale war Schluss.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 00:56 Uhr

MischaZverev

Beim Blick in die Box von Alexander Zverev in Katar musste man schon einen Screenshot anfertigen, um jeden aus dem Zverev-Tross identifizieren zu können. Viel los in der Zverev-Box in letzter Zeit – wir berichteten.

Was aber auch auffiel: Bruder Mischa suchte man vergeblich. Als Mann für alle Fälle (Manager, PR-Agent,…) ist er mit seinem kleinen Bruder eigentlich bei den meisten Turnieren unterwegs.

Also wo war Mischa? Die Antwort findet sich fernab der großen ATP-Turniere. Die Antwort liegt in Tunesien. Genauer gesagt in Monastir. Eine Küstenstadt im Süden des Golfs von Hammamet. Dort schlug der ältere Bruder von Alexander bei einem ITF-Turnier auf.

Zunächst musste er sich durch drei Qualifikationsrunden kämpfen und gewann danach im Hauptfeld die ersten beiden Runden jeweils mit 6:2 und 6:2. Im Viertelfinale verlor er dann klar und deutlich mit 2:6 und 0:6 gegen den Italiener Fausto Tabacco. Ob es nun ein einmaliger Ausflug zurück ins Turniertennis war oder Mischa Zverev wieder regelmäßig um Weltranglistenpunkte spielen will? Noch hat sich Mischa Zverev noch nicht zu seinen Plänen geäußert. In der Weltrangliste wird er derzeit auf Position 1508 geführt. Genug Luft nach oben hat er auf jeden Fall.