Comeback von Djokovic und Pospisil im ATP Council?

Kehren Vasek Pospisil und Novak Djokovic doch wieder in das Players´ Council der ATP zurück? Geht man nach einem für gewöhnlich gut informierten britischen Journalisten, könnte genau das der Fall sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 13:56 Uhr

© Getty Images Auf gebührender Distanz: Novak Djokovic und Andrea Gaudenzi

Das Bild am ersten Tag der ATP Finals 2020 in London hatte Symbolwert: ATP-Chef Andrea Gaudenzi konnte nach einem gemeinsamen Foto gar nicht schnell genug aus dem Bild gehen, nachdem er Novak Djokovic die Trophäe für das Erreichen der Jahresend-Nummer-Eins überreicht hatte. Im vergangenen Jahr war derselbe Anlass personell noch komplett anders besetzt: Da bekam Rafael Nadal den Pokal von Chris Kermode in die Hand gedrückt. Letzterer wusste allerdings schon, dass dies eine seiner letzten Amtshandlungen sein würde: Der Vertrag mit Kermode wurde nicht verlängert, auch auf Betreiben von Djokovic hin.

Nachfolger Andrea Gaudenzi bekam in seinem ersten Jahr mit der Corona-Krise gleich einmal die größtmögliche Aufgabe präsentiert. Wie er diese gemeistert hat, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten: Auf der einen Seite haben die Männer auf oberstem Profi-Level nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs im August ausreichend Möglichkeiten, ihrem Beruf nachzugehen. Alles, was sich unter Challenger-Niveau bewegt, fällt in die Hoheit der ITF.

Andererseits wird Gaudenzi und seinem Führungsstab vorgeworfen, während der Corona-Pause nicht ausreichend mit den Spielern kommuniziert zu haben. Auch zu einem Gehaltsverzicht, wie ihn etwa Milos Raonic angeregt hatte, sei Ex-Profi Gaudenzi nicht bereit gewesen.

Djokovic spricht mit Serena

Novak Djokovic hat dazu nicht viel gesagt. Sondern gemeinsam mit Vasek Pospisil gleich Fakten geschaffen: Kurz vor Beginn der US Open gab Djokovic die Gründung der Professional Tennis Players Association bekannt, einer Vereinigung, der nur (Stand damals) männliche Spieler angehören sollten. Dieser Geburtsfehler soll demnächst behoben werden, wie Branchenprimus Djokovic vor Beginn der ATP Finals erklärte. Er habe schon mit Serena Williams und Sloane Stephens über die Integration der Frauen in die PTPA gesprochen.

Im Zuge der Gründung der PTPA verließen Djokovic (damals Vorsitzender) und Pospisil aber auch den Spielerrat der ATP (Sam Querrey folgte ein paar Tage später).

Wie der für gewöhnlich sehr gut unterrichtete britische Journalist Simon Briggs am späten Dienstagabend meldete, könnte es zu einem Comeback der beiden Abtrünnigen im Council kommen. Wohl auch, weil der Zuspruch für die PTPA nicht ganz so groß wie antizipiert war. Bürden sich Novak Djokovic und Vasek Pospisil also eine Doppelfunktion auf? Wichtige Entscheidungen stehen jedenfalls an. So sollen in Zukunft mehrere ATP-Masters-1000-Turniere über zwei Wochen gehen, mit der Option, dass in Woche zwei ein ATP-Tour-250-Event stattfindet. Und an Spielern die bekommt, die beim größeren Turnier schon ausgeschieden sind. Vorgeschlagen hat diese Änderung: Andrea Gaudenzi.