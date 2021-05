Cori Gauff - Schon bereit für den ganz großen Wurf?

Cori Gauff gewann in der vergangenen Woche das WTA-250-Turnier in Parma - und hievte sich somit für die am Sonntag beginnenden French Open in den erweiterten Kreis der Favoritinnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.05.2021, 23:42 Uhr

Es war vor nicht einmal zwei Jahren, als Cori "Coco" Gauff beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erstmals so richtig auf sich aufmerksam machte. Nach einem Erstrundensieg über ihr Idol Venus Williams gelang der damals 15-Jährigen sogar der Sprung ins Achtelfinale, in dem sie letztlich der späteren Siegerin Simona Halep unterlag.

Rund 23 Monate später zählt Gauff bei den French Open erstmals in ihrer Karriere zumindest zu den Mitfavoritinnen bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Dass dies ausgerechnet auf Sand der Fall ist, dürfte nicht nur für viele Beobachter des Tennissports, sondern auch für die US-Amerikanerin selbst durchaus eine Überraschung sein.

Gauff fühlt sich auf Sand immer wohler

Denn die rote Asche zählte in noch jüngeren Jahren - trotz des Triumphes in der French-Open-Juniorinnenkonkurrenz vor drei Jahren - nicht unbedingt zu den Lieblingsbelägen Gauffs. Mittlerweile - das stellte Gauff in dieser Saison mit einem Halbfinaleinzug in Rom und dem Turniersieg in Parma unter Beweis - weiß sie ihre Stärken aber auch auf Sand einzusetzen.

"Es ist kein Untergrund, den Leute mit mir verbinden. Daher fühlt es sich gut an", meinte Gauff nach dem Triumph in Italien. "Ich mag Sand jetzt. Ich habe immer darüber geredet, dass ich ihn nicht mag, jetzt mag ich ihn aber", führte die mittlerweile 17-Jährige aus. Einzig das Haftenbleiben der Asche an ihrem Körper gefalle ihr nicht, so Gauff.

Gauff strotzt vor Selbstvertrauen

Es ist davon auszugehen, dass sich die US-Amerikanerin davon auch in Paris nicht aus der Ruhe bringen lässt. Denn Gauff ist sich ihrer Topform bewusst: "Ich fühle mich vor den French Open wirklich gut. Ich hoffe, ich kann mich weiter aufbauen und mich verbessern."

Erstmals in ihrer Karriere wird Gauff als Weltranglisten-25. bei einem Major-Turnier gesetzt sein. Es ist dies ein weiterer Grund, warum ihr der ganz große Wurf bereits in der französischen Hauptstadt gelingen könnte. Doch in allererster Linie spricht das Selbstvertrauen Gauffs für ein gutes Ergebnis. "Ich denke, dass ich gut schlage, mich gut bewege. Mein Körper fühlt sich gut an, mental und emotional passt es. Daher denke ich, dass es ein guter Turnier für mich werden wird", erklärte die 17-Jährige.