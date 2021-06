Corona-Kontakt - Johanna Konta muss Wimbledon absagen

Johanna Konta darf als enge Kontaktperson eines Coronafalls nicht in Wimbledon aufschlagen.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 12:20 Uhr

Das teilte der All England Club am Sonntag mit. Die 30-Jährige, die vor zwei Wochen das Rasenturnier in Nottingham gewonnen hatte, muss sich auf Anordnung der Behörden für zehn Tage in Isolation begeben. Offenbar hatte sich jemand aus ihrem Team mit COVID-19 infiziert.

Im Hauptfeld wird die Nummer 31 der Welt durch Wang Yafan ersetzt. Die Chinesin trifft als Lucky Loser in Runde eins auf Katerina Siniakova (Tschechien), die am Samstag gegen Angelique Kerber das Finale in Bad Homburg verloren hatte.

Hier das Einzel-Draw der Damen