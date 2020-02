Coronavirus: WTA sagt Xian Open ab

Die Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen (WTA) hat die erste Auflage des Turniers im chinesischen Xian wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.02.2020, 09:30 Uhr

© Getty Images

Das gab die WTA am Donnerstag bekannt. Die mit 125.000 Dollar dotierte Hartplatzveranstaltung, die erstmals Teil des Tenniskalenders war, sollte zwischen dem 13. und dem 19. April stattfinden.

"Wir beobachten die Situation ganz genau, weil es nichts Wichtigeres gibt, als die Gesundheit unserer Spielerinnen, unserer Mitarbeiter und unserer Fans", hieß es in einer Mitteilung. Mittlerweile sind in China schon mehr als 2000 Menschen an dem Virus gestorben.In der vergangenen Woche war bereits der Große Preis von China (19. April) verschoben worden. Wann das Formel-1-Rennen nun stattfinden soll, steht noch nicht fest.