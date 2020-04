Porsche Tennis Grand Prix: Mythos Sieger-Auto

"Stuttgart? Das ist doch das Turnier, bei dem die Siegerin einen Porsche bekommt..?" Genau so ist es: Denn der Porsche Tennis Grand Prix ist seit mehr als 40 Jahren das Tennisevent mit dem attraktivsten Siegerpreis – und Tracy Austin, Martina Navratilova oder Maria Sharapova haben es auf eine beeindruckende Sammlung gebracht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2020, 20:34 Uhr

Laura Siegemund, Gewinnerin des Porsche Tennis Grand Prix 2017!

Der Porsche Tennis Grand Prix 2020 fällt aufgrund der Corona-Pandemie leider aus. In einem tennisnet-Special blicken wir gemeinsam mit unserem Partner Porsche in exklusiven Interviews und ausführlichen Artikeln auf die schönsten Geschichten der vergangenen Jahre zurück.

Anke Huber hatte nach ihrem Sieg in Filderstadt ein kleines Problem. Die Karlsdorferin hatte im Finale 1991 gerade Martina Navratilova völlig überraschend geschlagen und sich damit ein Porsche 968 Cabriolet gesichert.

Das Problem? Huber war erst 16 – und ein Führerschein noch Zukunftsmusik.

Sie war damit nicht die Erste und Einzige: Tracy Austin, im Jahr 1978 Premierensiegerin und letztlich vierfache Siegerin beim Porsche Tennis Grand Prix, gewann im Alter von 15 Jahren, natürlich auch ohne Fahrerlaubnis. Und Martina Hingis, einst Schweizer Wunderkind, holte ihren ersten von vier Titeln mit 17 Jahren.

Martina Navratilova mit Fuhrpark

Ein nagelneuer Porsche statt schnödem Mammon: Es war schon immer der große Reiz beim Porsche Tennis Grand Prix. Rekordsiegerin Martina Navratilova hatte am Ende ihrer Laufbahn einen ganzen Fuhrpark bei sich zu Hause. Sie war zwar bereits bei ihrem ersten Sieg im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Transport ihrer Siegerautos ging allerdings stets etwas kompliziert voran, schließlich musste es der Porsche erst mal über den großen Teich in die USA schaffen...

© Porsche Bitte einmal von Filderstadt in die USA!

Im Jahr 1986 kam Navratilova gar zu zwei Autos: Eins schenkte ihr Freundin Judy Nelson zum 30. Geburtstag, den sie im Verlaufe der Woche feierte; einen weiteren gewann Navratilova regulär im Finale. Insgesamt bringt es die „Grande Dame des Tennis" auf sechs Siege in Filderstadt. (Turniergründer Dieter Fischer schenkte ihr zum Karriereende im Jahr 1994 noch einen Abschieds-Porsche.)

Probleme mit eventuellen Stellplätzen schien keine der Siegerinnen zu haben. Maria Sharapova, Siegerin 2012, 2013 und 2014 und längst Porsche-Markenbotschafterin, brachte es nach ihrem zweiten Sieg auf den Punkt, als sie gefragt wurde, ob es nun eng würde in ihrer Garage: „Für einen Porsche ist immer Platz!“

© Porsche Maria Sharapova

Auch die deutschen Siegerinnen nach Huber, also Julia Görges (2011) und Angelique Kerber (2015, 2016) - inzwischen ebenfalls Markenbotschafterinnen -, sind mittlerweile glückliche Porsche-Fahrerinnen, ebenso Laura Siegemund (2017).

„Tausche Boxster gegen Carrera!“

Dass man in Filderstadt und Stuttgart den Spielerinnen jeden Wunsch von den Lippen abliest, ist ohnehin bekannt – Stichwort „Betthupferl“, das Dieter Fischer den Akteurinnen stets ins Hotelzimmer legte. Aber auch was die Auto-Wahl angeht: Als Martina Hingis im Jahr 2000 einen Porsche Boxster S gewann, kam sie mit einer ungewöhnlichen Bitte um die Ecke: „Ich würde den Boxster gerne in einen Carrera umtauschen.“ Der Wunsch wurde ihr natürlich erfüllt.

Wie kam‘s überhaupt dazu, ein Auto als Siegprämie auszuloben? Dieter Fischer, der Ende der 1970er-Jahre die eigentliche Idee eines Turniers auf den Feldern von Filderstadt hatte, lief zunächst bei vielen Sponsoren ins Leere. Die Tennis-Weltelite im beschaulichen Filderstadt? „Verrückt“, so das allgemeine Urteil. Erst Lars Schmidt, damals Vertriebschef der Porsche AG, gefiel die Idee. „Ihm habe ich das Turnier zu verdanken“, sagt Fischer.

Die Siegerinnen nahmen den Porsche stets dankend an. Rennfahrer Hans-Joachim "Strietzel" Stuck gab sich sogar einst die Ehre, den Preis auf den Platz zu fahren, nicht ohne Warnung der Siegerin. „Pass bloß auf mein Auto auf“, drohte ihm Pam Shriver im Jahr 1986.

Mittlerweile obliegt dieses Vergnügen meistens den Spielerinnen selbst - Betonung auf "meistens": Karolina Pliskova, Siegerin in 2018 und immerhin schon 26 Jährchen alt, hatte ihren Matchball ebenfalls (noch) ohne Führerschein verwandelt. Ein Problem? Nein. Pliskova ließ sich von einem auf den Platz chauffieren, der das Siegerauto so gut kannte wie kaum ein anderer: vom Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Oliver Blume.

Gallery der Porsche-Siegerinnen: Von Austin bis Siegemund

Ein Porsche 924 für die Premierensiegerin im Jahr 1978: Tracy Austin. Die US-Amerikanerin gewinnt gleich vier Mal am Stück! Sie ist bis heute Rekordsiegerin: Martina Navratilova erhält ihr Siegerauto 1983, ein Porsche 911 Carrera Cabriolet, von Prof. Dr. Ferry Porsche höchstpersönlich überreicht. Elegant wie kaum eine andere auf dem Court: Gabriela Sabatini siegt 1989 in Filderstadt und erhält ein Porsche 944 S2 Cabriolet. Einsteigen - aber bitte nicht wegfahren: Anke Huber gewinnt mit 16 Jahren völlig überraschend gegen Martina Navratilova im Endspiel. Zum Porschefahren - hier das Porsche 968 Cabriolet - ist sie allerdings noch zu jung. Der letzte Sieg der "Grande Dame des Tennis": Martina Navratilova holt 1992 ihren sechsten Porsche - und das fünfte Porsche Carrera 911 Cabriolet. Der zweite Sieg für Publikumsliebling Huber, im Finale gegen Titelverteidigerin Mary Pierce. Diesmal darf Huber das Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet auch fahren! Martina Hingis, Schweizer Wunderkind, gewinnt 1996 bei der 20. Auflage des Turniers ihren ersten von vier Titeln in einem Drei-Satz-Finale gegen Anke Huber. Und: den ersten Porsche Boxster! Die erste Siegerin nach dem Umzug in die Porsche Arena nach Stuttgart: Nadia Petrova mit ihrem roten Porsche 911 Targa 4S. Und wieder eine Premiere: Svetlana Kuznetsova gewinnt die Erst-Auflage auf Sand im Frühjahr 2009. Und erhält das erste 7-Gang-Modell, einen Porsche Boxster S! Mit ihr hatte keiner gerechnet: Überraschungssiegerin Julia Görges! 2011 schlägt sie sensationell die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki und nimmt ein Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet mit! Sie bezeichnete sich auf Sand einst als "Kuh auf Eis" - damit ist längst Schluss: Porsche-Markenbotschafterin Maria Sharapova macht 2014 den Stuttgart-Hattrick und einen Porsche 911 Targa 4S klar! Der zweite Sieg in Folge beim Porsche Tennis Grand Prix für die spätere Markenbotschafterin und amtierende Australian-Open-Championesse Angelique Kerber - im deutschen Finale 2016 gegen Laura Siegemund! Der Preis: ein Porsche 718 Boxster S. Verrückt! Nachdem sie ein Jahr zuvor im Finale unterlegen war, gewinnt Lokalmatadorin Laura Siegemund 2017 in einem dramatischen Endspiel gegen Kristina Mladenovic die 40. Auflage des Porsche Tennis Grand Prix und ein Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Sieben Anläufe für den ersten Sieg: Petra Kvitova gewann 2019 in Stuttgart das Finale - und ein Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet.

