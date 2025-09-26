Daniel Altmaier in Tokio ausgeschieden

Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 06:36 Uhr

© Getty Images

Der Kempener unterlag dem Australier Aleksandar Vukic glatt mit 4:6, 2:6, das Event in der japanischen Hauptstadt geht somit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase.

Altmaier hatte zum Auftakt noch den einstigen Top-10-Spieler Denis Shapovalov (Kanada) ausgeschaltet.

Doch im Duell mit Vukic, dem 95. der Weltrangliste, lief für Altmaier wenig zusammen. Er erspielte sich keine Breakmöglichkeit, gab seinen Aufschlag aber gleich dreimal ab. Nach 1:24 Stunden musste sich der Deutsche geschlagen geben, Vukic verwandelte seinen zweiten Matchball.