Daniel Evans kein Fan der Netflix-Serie „Break Point“

Viele Tennisfans mögen sich auf „Break Point“, die am 13. Januar 2023 startende Doku-Serie bei Netflix, freuen. Daniel Evans gehört nicht zu dieser Gruppe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.12.2022, 13:13 Uhr

© Getty Images Daniel Evans wird sich "Break Point" eher nicht geben

Für das diplomatische Corps kommt Daniel Evans eher nicht in Frage - der Brite neigt zu klaren Ansagen. So auch hinsichtlich der Netflix-Serie „Break Point“, die am 13. Januar 2023 bei Netflix an den Start gehen wird. Die Aussichten dafür, dass Dan Evans unter den Zuschauern sein wird, stehen schlecht. „Es ist alles so vorhersehbar“, wird Evans in The Times zitiert. Und außerdem könne von Spontaneität und auch der unverfälschten Wirklichkeit keine Rede sein: „Es ist alles geschauspielert, das kann man sehen.“

Vorbild für „Break Point“ ist bekanntlich die Netflix-Produktion „Drive to Survive“, die der Formel 1 einen völlig neue, jüngere Fanzielgruppe eröffnet hat. Ob sich in der Königsklasse des Motorsports alle Protagonisten ohne Kamera so verhalten wie tatsächlich gezeigt, sei einmal dahingestellt. Der Unterhaltungswert ist aber unbestritten.

Tsitsipas und der unvermeidliche Tennisvater

Dan Evans kann seine fehlende Vorfreude auf „Break Point“ aber ohne große Probleme zügeln. „Es ist so vorhersehbar. Wir wollen hören, was Rafa zu sagen hatte, als er sich aus Wimbledon zurückziehen musste. Aber wir müssen Tsitsipas und einem Tennisvater zuhören. es muss immer ein Tennisvater dabei sein, oder? Das ist nichts für mich.“

„Break Point“ hat in der Saison 2022 mehrere Spieler wie Nick Kyrgios oder Iga Swaitek auf und neben dem Court begleitet. Im Januar 2023 sollen fünf Folgen veröffentlicht werden, im Juni weitere fünf.