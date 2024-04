Danielle Collins: Sie gewinnt einfach immer weiter

Wenn's läuft, dann läuft's. Das scheint momentan das Motto von Miami-Siegerin Danielle Collins zu sein. Die US-Amerikanerin gewinnt in Charleston auch gegen die an Postiion zwei gesetzteOns Jabeur und baut ihre Siegessierie damit weiter aus.

Eigentlich hat Danielle Collins ja angekündigt, dass dies ihre letzte Saison als professionelle Tennisspielerin sien wird. Solautete zumindest ihre Ansage bei den Autralian im Januar. Ob sie nach ihren letzten Erfolgen immer noch an dem Plan festhält? Nach ihrem Sieg beim Turnier in Miami letzte Woche, hat sie auch in Charleston ihre Siegesserie fortgesetzt. Zum Auftakt des Turnier triumphierte sie gegen die an Nummer zwei gesetzte Ons Jabeur mit 6:3, 1:6 und 6:3.

Collins hat damit 18 ihrer letzten 19 Sätze gewonnen und den Platz neunmal in Folge als Siegerin verlassen.

Wenn das mal kein Grund, nochmal über ihren Rücktritt nachzudenken?

