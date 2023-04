Daniil Medvedev: "Denke nicht, dass sich meine Beziehung je ändern wird"

Daniil Medvedev ist bekanntermaßen kein Verehrer des gepflegten Sandplatztennis. Daran wird sich wohl auch nichts ändern, wie der Russe erklärte.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.04.2023, 19:45 Uhr

Daniil Medvedev und der Sand - Das ist so eine Sache

Eigentlich ist der Start in die Sandplatzsaison ja eigentlich gar nicht so schlecht verlaufen für Daniil Medvedev. In Monte-Carlo erreichte der ehemalige Weltranglistenerste immerhin das Viertelfinale und ließ zudem ungewohnt selten verbal durchscheinen, dass ihm das Spiel auf diesem Untergrund alles andere gut gefalle.

Ob dies nun der Start in ein neues Niveau seiner persönlichen Beziehung zur roten Asche gewesen sein könnte, wollte die anwesende Journalisten-Schar im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events von Madrid also wissen. Die kurze Antwort: "Ich denke nicht, dass sie sich je ändern wird." Die lange: "Ich habe vor kurzem mit meinem Trainer darüber gescherzt. Vielleicht gehe ich im letzten Jahr meiner Karriere zu ihm und sage: `Sieh mal, Gilles, wir werden uns vorbereiten, wir werden in dieser Saison nur auf Sand spielen, sodass ich besser und besser werden kann`", sagte der Russe mit einem Augenzwinkern.

Medevdev: Vorbereitung das A und O

Bei allem wenig ernst gemeinten Unterton steckt in diesen Worten aber doch ein Kern Wahrheit: "Die Sache ist die, dass ich in der Saisonvorbereitung mehr trainieren muss, wenn ich auf Sand besser werden will, aber ich kann so gut auf Hartplatz spielen, dass es um Prioritäten geht", sagte der Russe. "Ich kann mir vor den Australian Open nicht sagen, dass ich zwei Wochen der Saisonvorbereitung auf Sand spielen werde, weil wir nicht zu 100 % sicher sind, dass es mir helfen wird."

Ein guter Ort für ein Erfolgserlebnis auf Sand wäre nun eigentlich gekommen, wie Medvedev erklärte. Die Bedingungen in Madrid, sie sollten dem Russen grundsätzlich eher entgegenkommen: "Es ist ein etwas härterer Untergrund. Auch die Höhe, sodass die Bälle höher springen. Nach dem, was ich in den Ergebnissen vieler Leute sehe, sollte ich hier besser spielen können als vielleicht bei anderen Sandplatzturnieren", erklärte der Russe. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, aber jedes Jahr ist es eine neue Chance."