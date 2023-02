Daniil Medvedev - "Diese Bälle sind nicht gut für Hartplatz-Tennis"

Daniil Medvedev hat nach seinem Titelgewinn in Doha die Bälle kritisiert, mit denen auch bei den Australian Open gespielt wurde.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 17:29 Uhr

Mit den Bällen in Doha war Daniil Medvedev nicht einverstanden - mit seiner Leistung schon

Eine formschöne Bällediskussion ist im Tennissport nichts Neues. Selbst jüngere Tennisfreunde werden sich daran erinnern, dass sich vor gar nicht allzu langer Zeit großes Wehklagen bei einigen Spielern erhob, als man in Roland Garros zu Wilson gewechselt ist. Vor allem Rafael Nadal war nicht happy (vielleicht auch, weil er bei Babolat seit Jahrzehnten unter Vertrag steht), was seinen Leistungen auf dem Court Philippe-Chatrier aber keinen Abbruch tat.

Nun hat sich Daniil Medvedev zu Wort gemeldet. Zunächst schon auf dem Court nach seinem Erfolg gegen Andy Murray im Endspiel von Doha. Ausführlicher dann in der abschließenden Pressekonferenz.

Medvedev sieht die Probleme von Tsitsipas oder Rune

„Für mich war es sehr schwierig, mich an die Bälle zu gewöhnen“, hob Medvedev also ab. „ich möchte ein wenig mehr darüber sprechen, weil ich schon in Australien das Gefühl hatte, dass diese Bälle nicht gut für Hartplatz sind.“ Ein Gefühl, das übrigens auch Rafael Nadal und Félix Auger-Aliassime teilten.

Vor seinem Match gegen Sebastian Korda bei den Australian Open, das Medvedev verlor, habe er große Schmerzen im Handgelenk gehabt. „Aber ich dachte: Ok, das ist ganz allein mein Problem, und ich werde darüber nicht weiter reden.“

In Rotterdam seien aber Doppelspieler auf ihn zugekommen, die ebenfalls Probleme mit dem Handgelenk oder der Schulter hätten. „Wow. Ich bin also nicht der Einzige“, so Medvedev weiter.“

„Jetzt sehe ich, dass Rune, Tsitsipas, auch Korda, alle Probleme mit Handgelenk, Schulter, Ellbogen haben. Ich glaube also, dass diese Bälle nicht gut für Hartplatztennis sind. Sie gehen schnell auf und, wie schon gesagt, es ist fast ein Schock, wenn man auf sie schlägt.“