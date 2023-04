Daniil Medvedev ist kein Mann der Titelverteidigung

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 4) hat in Miami seinen 19. Tour-Titel gewonnen. So weit, so schön - wenn es nicht eine verrückte Statistik dazu gäbe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 10:25 Uhr

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev hat die frühe Hartplatzsaison 2023 gerockt: Nach einem Stotterstart ins Jahr drehte er ab Februar auf, siegte in Rotterdam, Doha, Dubai und nun in Miami. In Indian Wells hatte er zuvor das Finale erreicht.

Der Sieg in Miami, er war der 19. Turniersieg seiner Karriere; Medvedev hat nun nicht nur alle Finals bei den großen Hartplatzturnieren dieser Welt erreicht (Grand Slams, ATP Finals, ATP Masters-Turniere). Sondern auch eine ungewöhnliche Statistik erweitert: Medvedev nämlich holte alle 19 Turniersiege bei einem unterschiedlichen Event. Als da wären: Sydney, Winston-Salem, Tokio (2018), Sofia, Cincinnati, St. Petersburg, Shanghai (2019), Paris, ATP Finals (2020), Marseille, Mallorca, Toronto, US Open (2021), Los Cabos, Wien (2022) und Rotterdam, Doha, Dubai, Miami (2023).

Medvedev kann seine Serie ausbauen - wenn, ja wenn...

Ein Mann der Titelverteidigung ist "Meddy" also nicht. Medvedev, der alte Statistik-Freund, wird diese Statistik dennoch lieben - wenngleich er vor einem Problem steht: Will er weiter erfolgreich spielen, wird sich auf Dauer ein Erfolg bei einem bereits gewonnenen Turnier nicht vermeiden lassen.

Die kommenden Wochen könnte er jedoch - theoretisch - noch weiter daran basteln: Sollte er auf Sand zuschlagen. Der ist nicht wirklich der Lieblingsbelag des Hartplatzfreundes, wie auch Miami-Finalgegner Jannik Sinner amüsiert in seiner Rede zur Siegerehrung andeutete. Im Gegenteil: 18 seiner 19 Erfolge feierte Medvedev eben auf Hartplatz. Einzig 2019 war er auf der roten Asche einigermaßen nah dran: In Barcelona unterlag er hier Dominic Thiem im Finale (4:6, 0:6).

Sollte Medvedev also die kommenden Wochen unerwartet zum Asche-König mutieren, könnte es was werden mit einer Verlängerung der verrückten Statistik. Und ansonsten: Bleibt noch der Rasen. Hier hatte er einzig 2021 in Mallorca gewonnen. Alle anderen Events wären noch greifbar für den Mann, der (bislang) nicht zu Wiederholungssiegen neigt.