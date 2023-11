Daniil Medvedev: „Mittelfinger? Nein! Der Nagel!“

Daniil Medvedev hat beim Abgang nach seiner Niederlage gegen Grigor Dimitrov beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy für einen kleinen Eklat gesorgt. Den Vorfall aber nicht unlustig abmoderiert.

© Getty Images Daniil Medvedev am Mittwoch in Paris-Bercy

Boris Becker, daran werden sich TV-Zuschauer von Eurosport vielleicht erinnern, hat vor gar nicht allzu langer Zeit (war es im Laufe der Australian Open 2023?) die gepflegten Hände von Daniil Medvedev gelobt. Und wer wäre Medvedev, wenn er nicht mit dem dreimaligen Wimbledon-Champion übereinstimmen würde? Also ist es nur nachvollziehbar, dass der Russe nach einem knapp verlorenem Match gegen Grigor Dimitrov in der Halle von Paris-Bercy beim Abgang auf seine wunderbar adretten Hände, genauer: seine Nägel blickt.

Und keinesfalls dem Publikum den Mittelfinger gezeigt hat.

Was der Russe nach seiner Pleite am Mittwoch folgendermaßen in der PK moderierte: „Mittelfinger? Nein. Ich habe auf meinen Nagel geschaut. Warum sollte ich das gegenüber dem wunderschönen Pariser Publikum machen?“

Medvedev wie weiland 2019 in New York City

Tatsächlich gibt es Bilder, die Medvedev beim Abgang recht deutlich mit einer Geste zeigen, die man als unfreundlich bewerten darf. Wie schon 2019 in New York City in einem Match gegen Feliciano Lopez - damals wurde dies sogar auf dem großen Bildschirm im Louis Armstrong Stadium gezeigt. Zur Beruhigung der Zuschauer hat das nicht beigetragen. Aber immerhin zur Belustigung von Nick Kyrgios.

Zurück nach Paris-Bercy. Da darf man andererseits die Frage stellen, welche Rechte man als Fan mit dem Erwerb eines Tickets einkauft. Einige Zuschauer jedenfalls waren an diesem Mittwoch ziemlich schmerzbefreit, was die Zwischenrufe vor den Aufschlägen von Daniil Medvedev anbelangt. Das ist eigentlich gute Konvention bei professionellen Tennisturnieren (im College Tennis geht es dem vernehmen nach deutlich rauher zu). Im Davis Cup war dies bis vor ein paar Jahren ebenfalls so. Bis man beschlossen hat, bei zu offensiver Störung der Gastmannschaften den Schiedsrichtern die Möglichkeit zu geben, gegen die Heimmannschaft Strafpunkte zu vergeben.

Was auf der ATP-Tour eher nicht vorstellbar ist. Daniil Medvedev aber das genaue Studium seiner Nägel nach einer Niederlage unter besonderen Umständen ersparen würde.

