Daniil Medvedev - Was ist auf Sand möglich?

Nach überragenden Wochen auf Hartplatz geht es für Daniil Medvedev nun auf seinen so ungeliebten Sandplätzen weiter. Was ist für den Russen auf Asche möglich?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 22:25 Uhr

© Getty Images Auf Sand meist ratlos: Daniil Medvedev

Daniil Medvedev ist ein Mann, der mit seinen Emotionen in guten Zeiten gerne sparsam umgeht. Demnach konnte der 27-Jährige in den vergangenen Wochen zumindest in dieser Hinsicht wohl einiges an Energie sparen. Denn der Russe fuhr seit Mitte Februar nicht weniger als vier Turniersiege ein, lediglich beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells musste er dem an diesem Tag übermächtigen Carlos Alcaraz zum Titelgewinn gratulieren.

Ob Medvedev auch in den kommenden zwei Monaten ähnliche Erfolge einfahren wird, darf lautstark bezweifelt werden. Denn keine seiner bisherigen 19 Trophäen konnte der selbsternannte Hartplatzspezialist auf Sand sammeln. Und genau auf diesem Belag wird ab nächster Woche auch Medvedev im Einsatz sein.

Medvedev: "Vielleicht werde ich in Monaco sehr schlecht spielen"

Das ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo (9. bis 16. April) markiert für Medvedev den Startschuss in die Sandplatzsaison. "Das erste Turnier wird sehr hart sein. Ich bereite mich bereits mental darauf vor, nicht den Verstand zu verlieren und ruhig zu bleiben. Vielleicht werde ich in Monaco sehr schlecht spielen, vielleicht auch nicht, denn mein Selbstvertrauen ist auf der Spitze", erklärte der Weltranglistenvierte noch in Miami.

Den Verstand verlor Medvedev auf Asche in der Vergangenheit immer wieder. Unvergessen sind die Szenen aus Madrid oder Rom, wo der 27-Jährige lautstark (und auf äußerst humorvolle Art und Weise) über den Belag schimpfte. Sand, das erklärte Medvedev 2021 in der italienischen Hauptstadt, sei "der schlimmste Untergrund der Welt. Aber wenn man gerne im Dreck spielt wie ein Hund, dann urteile ich nicht."

Medvedev schlägt Djokovic in Monte-Carlo

Doch Medvedev bewies auch schon auf Sand, dass er mit der Weltspitze mithalten kann. So besiegte er 2019 im Viertelfinale von Monte-Carlo den damaligen Branchenprimus Novak Djokovic. "Ich weiß, dass ich auf Sand gut spielen kann", erinnerte sich der US-Open-Sieger von 2021 an seinen starken Lauf im Fürstentum.

Der größte Unterschied sei, dass er an weniger guten Tagen auf Hartplatz immer noch viele Matches gewinnen könne. "Auf Sandplätzen ist das für mich härter." Nach den Absagen von Carlos Alcaraz und Rafael Nadal zählt Medvedev in Monte-Carlo dennoch zum erweiterten Kreis der Favoriten. Und der Russe wird hoffen, emotional weiterhin auf Sparflamme laufen zu dürfen.