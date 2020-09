Daria Kasatkina hofft auf Paris

Nach ihrem Ausrutscher in Rom gibt sich Daria Kasatkina hoffnungsfroh für die French Open.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2020, 11:21 Uhr

© Getty Images Daria Kasatkina

Daria Kasatkina hat schon bessere Zeiten erlebt auf dem Tennisplatz. Ende 2018 hatte sie sich als einer der Shootingstars bis auf Platz 10 im WTA-Ranking gespielt, unter anderem dank einer Finalteilnahme in Indian Wells, Viertelfinals in Roland Garros und Wimbledon sowie einem Turniersieg in Moskau.

2019 hingegen? Zum Vergessen. Bis auf Platz 70 stürzte die Russin ab, aktuell ist die auf Platz 74 notiert, und gerade lief es in Rom wieder - Kasatkina überstand die Quali und feierte zwei Hauptfeldsiege -, als sie im Match gegen Victoria Azarenka umknickte. Und das, obwohl sie der "Frau der Stunde" bis dato ordentlich Paroli geboten, es bis in die Tiebreak von Satz eins geschafft hatte. Aber Kasatkina rutschte auf der Linie aus und fand immerhin etwas Trotz bei Azarenka, die sich als Sportlerin mit Herz zeigte.

Kasatkina musste dennoch das Match per Aufgabe beenden, ganz so schlimm wie befürchtet scheint ihre Verletzung aber nicht zu sein. Via Instagram bedankte sie sich nun für die Hilfe und versuchte, die Sache mit Humor zu nehmen. Alles passiere ja nicht ohne Grund, und irgendjemand habe ihr auch erzählt, dass sie das nur stärker machen würde. Auch Azarenka bekam ihren Respekt - für das Match und die Hilfe im Anschluss. Darum gehe es im Sport doch.

Und kämpferisch gab sich die 23-Jährige ebenso. "Ich tue mein Bestes, um bereit für Roland Garros zu sein", schrieb sie.

Das Grand-Slam-Turnier in Paris beginnt mit den Hauptfeldspielen in genau einer Woche - am 27. September.