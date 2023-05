Das beste Vorbild heißt: Jan-Lennard Struff

Gerade genießt er die große Aufmerksamkeit der Tennis-Welt: Jan-Lennard Struff hat mit seinen Siegen in Madrid (mal wieder) aufhorchen lassen. Doch seine größte Leistung liegt jenseits der großen Plätze.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 04.05.2023, 14:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Auch in Zukunft werden junge Tennis-Talente bei der Frage nach ihren Vorbildern sehr wahrscheinlich die Namen Carlos Alcaraz, Rafael Nadal oder Novak Djokovic nennen. Ein wenig ältere Befragte vielleicht mit Sicherheit auch Roger Federer. Verständlich. Prägen oder haben diese Spieler die Tour in den letzten Jahren (Jahrzehnten) entscheidend geprägt. Allerdings sollten sich gerade junge Tennis-Talente auch an Spielern orientieren, die nicht mit ihrem einmaligen Talent in die Weltspitze gestoßen sind.

Am meisten abschauen kann sich die Tennis-Zukunft von Profis wie Jan-Lennard Struff. Solche Spieler arbeiten tagtäglich für ihren Traum, als Profi um die Welt zu reisen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Sie lassen sich aber nicht von Niederlagen, Verletzungen oder Pechsträhnen abbringen. Weil sie ihrer Leidenschaft folgen. Solche Spieler verlieren in ihrer Karriere mehr Matches als sie gewinnen. Bei Struff stehen 177 ATP-Einzelsiege in der Statistik – bei 210 Niederlagen. Jede Woche steigt er mit einer Niederlage im Gepäck in den Flieger zum nächsten Turnier.

Das Herz eines Champions

Dennoch kämpft er weiter. Immer weiter. Tag für Tag. Woche für Woche. Auf sein überbordendes Talent kann er sich dabei nur in den wenigstens Matches verlassen. Wenn es sein muss, geht er über die Ochsentour der Qualifikation, um bei den Masters oder den Grand Slams starten zu dürfen.

Es ist zweifelsfrei außergewöhnlich, was die Superstars der Tour leisten. Doch das Herz eines Champions hat viele Gesichter.

Und manchmal ist es nicht ganz vorne in der Weltrangliste zu finden.