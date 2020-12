Das Tennisjahr 2020 von … Petra Kvitova

Auch 2020 ist kein dritter Grand-Slam-Titel zur Trophäensammlung von Petra Kvitova dazu gekommen. Am nächsten dran ist die Tschechin in Roland Garros gekommen.

18.12.2020

Schafft Petra Kvitova noch einmal den ganz großen Coup?

Seit 2014 lässt sich bei Petra Kvitova in gewisser Weise als Jahresbilanz fast immer festhalten: knapp dran am dritten Major-Titel, aber eben nur knapp. 2019 verlor Kvitova ein hochklassiges Endspiel bei den Australian Open gegen Naomi Osaka. In der abgelaufenen Saison zeigte die 30-jährige Tschechin in Roland Garros., dass sie immer noch gut für einen Erfolg bei einem der vier größten Tennisturniere ist. Aber im Halbfinale kam gegen Sofia Kenin wieder einmal das Aus vor der Zeit - so wie in allen Events, an denen Kvitova 2020 teilnahm.

Es bleibt bei 27 Titeln im Einzel für Petra Kvitova, am nächsten dran an Nummer 28 war sie in Doha, wo Aryna Sabalenka allerdings die Gunst der Stunden nutzte. Dass Kvitova das Jahr dennoch unter den besten zehn Spielerinnen der Welt abschloss, liegt indes an ihrer herausragenden Konstanz. Zum Jahresauftakt in Brisbane erreichte sie die Vorschlussrunde, unterlag dort Madison Keys.

Kvitova verliert in Melbourne gegen Barty

Wenige Tage später bei den Australian Open ging es wieder bis ins Viertelfinale, dann biss sich die Linkshänderin an Ashleigh Barty die Zähne aus. Der Wiedereinstieg nach der Corona-Pause ging mit der Auftakt-Niederlage gegen Marie Bouzkova nicht so leicht von der Hand, das Aus bei den US Open muss Kvitova so richtig geschmerzt haben: Sie verlor gegen Shelby Rogers das Tiebreak im dritten Satz.

Am Ende steht eine Bilanz von 20 Siegen und nur sechs Niederlagen. Auch weil Petra Kvitova lohnenden Pausen nicht abgeneigt war, etwa auf einen Start in Rom verzichtet hatte. 124 Asse in 26 Matches sind aller Ehren wert, wie auch der Umstand, dass Kvitova etwas mehr als drei Viertel ihrer Aufschlagspiele für sich entscheiden konnte. Auch als Rückschlägerin konnte Kvitova überzeugen: Sie gewann 40,1 Prozent ihrer Returnspiele.