Das unerschütterliche Selbstvertrauen des Jannik Sinner

Tennis-Insider Marco Kühn nimmt sich diesmal der mentalen Stärke von Jannik Sinner an.

von Marco Kühn

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 16:21 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner bei der Vorbereitung auf die French Open 2026

Fokussierter Blick. Hektik ist in seinen Augen nicht zu sehen. Keine panische Suche nach einer Lösung. Der Gang ruhig, aufrecht und kontrolliert. Unter der Basecap erkennt man den Anflug von einem Grinsen. Keinesfalls arrogant. Eher zuversichtlich, optimistisch, abgeklärt.



Dieses Bild, das Jannik Sinner zwischen den Ballwechseln zeichnet, gibt jedem Gegner wenig Hoffnung. Selbst wenn Jannik Sinner ein Break kassiert oder drei Rückhände verschlägt, was selten ist, zeichnet er immer ein und dasselbe Bild. Stoisch, fokussiert, unangreifbar.



In den folgenden Zeilen analysieren wir, wie sich dieses Selbstverständnis entwickelt hat und was passieren muss, damit Jannik endlich mal wieder zweifelt.



Warum ist Jannik Sinner derzeit mental unangreifbar?



Das große Paradoxon im Tennis ist die Kluft zwischen Trainingsleistungen und den Leistungen im Match. Im Training spielst du eine wunderbare Murmel. Im Match siehst du davon allerdings herzlich wenig. Woran liegt das? Im Match kommt eine entscheidende Prise Emotion hinzu. Du bist angespannt, nervös, ängstlich. Unter diesen neuen Voraussetzungen vertraust du deinen Fähigkeiten dann nicht mehr so sehr, wie noch zwei Tage zuvor im Training. Du zweifelst, du beginnst mehr zu denken und wirst zu einem Grübler zwischen T- und Grundlinie. Was für dich gilt, gilt ebenso für Profispieler. Auch ein spielstarker Profi traut sich in seinen Matches selbst nicht über den Weg.



Ein guter Spieler vertraut seinen Fähigkeiten im Match-Wahnsinn zu 70 %. Das ist ein guter Richtwert. Jannik vertraut seinen Fähigkeiten derzeit, geschätzt, zu 95 %. Je höher das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, desto stabiler ist die Mentalität des Spielers. Im Verlauf eines Matches hat jeder Spieler die ungeschriebene Aufgabe, weder zu euphorisch, noch zu negativ zu sein. Wer hier die Balance halten kann, der spielt konstanter. Der trifft bessere Entscheidungen. Der regt sich weniger über seine Fehler auf.



Sinner ist derzeit ein Mammutbaum an mentaler Stabilität. Weil er seinen Fähigkeiten vertraut, ist er scheinbar unangreifbar. Er stiefelt mit einem Selbstverständnis über den Platz, das zeigt: "Hey, völlig egal, wenn ich mal gebreakt werde oder der Gegner drei Aufschlagspiele tolles Tennis spielt. Am Ende gewinne ich!".



Der Gegner muss sehr viel aufwenden, um dieses Selbstverständnis anzugreifen. In diesen Bereich des Zweifelns schafft es derzeit aber niemand. Doch warum ist Jannik so voller Selbstvertrauen? Und was bedeutet dies für sein allgemeines Selbstbewusstsein?



Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein: Warum Jannik Sinner beide Disziplinen meistert



Sinner ist sich selbst vollkommen bewusst darüber, was er leisten kann. Doch wie setzt sich dieses Bewusstsein zusammen? Er scheint seine Grenzen ebenso gut zu kennen wie seine Stärken. In einem Interview sagte er, dass er nicht mit den Big-3 Djokovic, Nadal und Federer mithalten könne. Das zeigt sehr gut sein inneres Bild sich selbst gegenüber. Er weiß, dass er derzeit sehr stark spielt und einen Lauf hat. Er weiß aber auch, dass er noch viel in seinem Spiel verbessern kann und mit Alcaraz sein ärgster Kontrahent fehlt. Er sieht sich nicht als den absoluten Dominator. Er kann seine Leistungen gesund einschätzen und er kann ein realistisches Bild von sich als Tennisspieler zeichnen. Mit Stärken, Schwächen, Optionen, aber auch mit klaren Grenzen.



Auf dem Platz vertraut er seinen Fähigkeiten. Seiner Vorhand, seiner Rückhand, seiner formidablen Bewegung, seinem Aufschlag. Außerhalb des Platzes ist er sich aber auch völlig bewusst darüber, dass es vermutlich nicht ewig so weitergehen wird. Das ist die Kombination aus dem Selbstvertrauen und dem Selbstbewusstsein, die ihm ein selbstsicheres, positives und leichtes Gefühl auf dem Platz beschert. Wenn man sich auf dem Platz leicht und locker fühlt, dann gelingen auch viel mehr Sachen, als wenn man angespannt und massiv unter Druck ist.



Was uns zu der Frage führt: Kam dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein über Nacht? Oder wie konnte Sinner diese mentale Stärke für sich gewinnen?



Lass uns diese Frage im Detail beantworten.



Wie hat sich diese mentale Stärke von Jannik Sinner aufgebaut?



Das Stichwort lautet: Mini-Erfolgserlebnisse. Wie ein Schneeball hat Sinner, auch Dank der Abwesenheit von Alcaraz, ein nahezu unheimliches Selbstverständnis aufbauen können. Alles, was er macht, scheint zu funktionieren. Er hat kleine Details in seinem Spiel optimiert. Er spielt einen stabilen Volley, ab und an einen Stoppball. Er ist variabler geworden. Jetzt streut er mal einen hohen Topspinball ein. Er hat gelernt, das Tempo im Verlauf eines Ballwechsels zu verändern. Joao Fonseca bezeichnete Sinner als Tennis-Roboter, der alles perfekt macht. Aber auch fast immer gleich spielt. Der gute Joao mag da im Vergleich zu Alcaraz richtig liegen. Allerdings ist das Team um Sinner offensichtlich auf kleine Details fokussiert. Kleine Hebel in seiner Aufschlagbewegung wurden verändert. Die Platzierung und Variabilität seiner Aufschläge wurde verbessert.



All diese kleinen Details hat er Step by Step in seine Matches integriert. Du kennst das von dir selbst. Du übst im Training einen Spielzug. Mit der Zeit gelingt dir dieser Spielzug im Training immer besser. Dann willst du diesen Spielzug auch in deinen Matches spielen. Aber er gelingt dir einfach nicht. Ein solches kleines Detail kann dein Vertrauen in deine Fähigkeiten im Match senken.



Sinner konnte all diese kleinen Veränderungen nahezu mühelos in seine Matches integrieren. Er spielt jetzt variantenreicher als zuvor. Und musste bei dieser "Umstellung" keine Niederlage einstecken. Gibt es etwas besseres für das Selbstvertrauen eines Spielers? Wahrscheinlich nicht.



Wann könnte das Selbstvertrauen von Sinner erschüttert werden?



Das Herrentennis ist, was die Spielanlage betrifft, eintönig geworden. 95 % der Spieler halten sich an der Grundlinie auf. Selten wird ein Slice eingestreut. Es gibt kaum Spieler, die einen variantenreichen Spielstil pflegen. Spieler, die ans Netz marschieren, Serve-and-Volley spielen oder Überraschungen in ihrem Spiel haben, sind Mangelware. Das kommt Jannik Sinner zugute. Im Kern spielt er fast immer gegen denselben Spieler. Nur der Name ist anders. Da Sinner in der Disziplin "Grundlinientennis" der beste Spieler ist, gewinnt er die meisten seiner Matches.



Im Finale von Rom zeigte ausgerechnet Casper Ruud, wie es klappen könnte. Ruud machte viele Punkte mit Serve-and-Volley. Sinner ist es gewohnt, die Ballwechsel von der Grundlinie zu gewinnen. Sobald die Murmel dreimal in einer Rally über das Netz geflogen ist, wird in Sinners Kopf vermutlich eine Stimme erklingen, die im Stile eines Mantras spricht: "Gut gemacht, Jannik. Der Ball ist im Spiel. Den Punkt hast du sicher!".



Diese Stimme gilt es stummzuschalten. Für Sinner ist es zur Gewohnheit geworden, von der Grundlinie die Rallys zu spielen, die meisten davon zu gewinnen und am Ende Gratulationen und Lob am Netz entgegenzunehmen. Wer das Selbstvertrauen von Sinner attackieren will, der muss ihn da packen, wo er scheinbar nicht überlegen ist. Ein Alexander Zverev hätte hier, so paradox es aufgrund der Geschichte dieser beiden Spieler klingen mag, gute Optionen. Zverev hat sein Spiel in den letzten Monaten angepasst. Er geht mehr nach vorn, spielt Serve-and-Volley, steht näher an der Grundlinie und kann die Punkte kürzer halten. Leider ist es ihm noch nicht gelungen, diese Neuerungen auch gegen Sinner anzuwenden. Hier lässt er sich zu schnell, vor allem zu Beginn einer Partie gegen Sinner, den Schneid abkaufen.



Fazit



Jannik Sinner hat verlernt, zu verlieren. Man muss es ihm erst wieder beibringen. Der Gegner, der ihn schlagen will, benötigt einen festen Glauben daran, Sinner in Selbstzweifel stürzen zu können. Bevor Sinner wieder ein Match verliert, muss Sinner selbst daran glauben, verlieren zu können.



Wie eine solche Niederlage aussieht, sehen wir vielleicht bei den kommenden French Open. Denn es gibt dort einen Serben, der zu Beginn des Jahres in den Kopf von Jannik Sinner gekommen ist. Wenn dieser Serbe erneut dem Südtiroler gegenübersteht, könnte Sinner wieder daran erinnert werden, wie es ist zu verlieren.



Mehr mentales Know-how findest du unter https://www.tennis-insider.de/mental-report