ATP-Masters Toronto: Das war nix! Derbe Klatsche für Alexander Zverev

Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet: Gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina zeigte Alexander Zverev eine sehr schwache Leistung in der zweiten Runde von Toronto und verlor sang- und klanglos mit 1:6 und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.08.2023, 07:00 Uhr

Für solche Szenarien ist das Wort Fehlstart erfunden worden: Gleich sein erstes Aufschlagspiel musste er gegen den Spanier zu null abgeben und damit sofort einem Break im ersten Satz hinterherlaufen. Am Anfang wurde deutlich, was selbst in der Weltspitze passiert, wenn auf der einen Seite alles und auf der anderen nichts geht: 3:0 stand es für Davidovich Fokina im ersten Satz nach nicht einmal zehn Minuten, genau genommen nach acht Minuten.

Und viel besser wurde es nicht mehr im ersten Satz. Bei 1:4 kassierte Zverev das zweite Break und verlor den Satz auch sehr deutlich mit 1:6. Er fand einfach keinen Rhythmus in seinen Grundschlägen, produzierte einen Unforced Error nach dem anderen und verlor den Satz auch in dieser Deutlichkeit verdient – nach gerade einmal 23 Minuten.

Den zweiten Satz eröffnete der Deutsche dann wenigstens mit einem Aufschlaggewinn und konnte das erste Mal in diesem Match in Führung gehen. Doch schnell flogen die Bälle des Deutschen wieder in atemberaubender Konstanz ins Aus oder Netz. Break von Davidovich Fokina zum 2:1 aus seiner Sicht im zweiten Satz.

Break folgt auf Break

Plötzlich wollte Davidovich Fokina Spielchen spielen, unter anderem mit einem Unterarm-Service, den Zverev problemlos an dem Spanier vorbeispielte. Doch auch daraus konnte der Sieger vom Hamburger Rothenbaum kein Momentum kreieren. Der Unterschied zum ersten Satz: Davidovich Fokina war nicht so sehr enteilt, dass man keine Hoffnung auf eine Wende haben konnte.

Allerdings blieb es nur bei der Hoffnung. Bei 2:4 musste Zverev ein weiteres Break hinnehmen und das war gleichzeitig die Entscheidung zu Gunsten des Spaniers. 1:6, 2:6 hieß es am Ende – und zurück blieb ein vollkommen ratloser Alexander Zverev.

