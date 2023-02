Davis Cup: Alexander Zverev kommt erleichtert und fokussiert nach Trier

Beim Davis-Cup-Duell mit der Schweiz will Alexander Zverev den nächsten Schritt zurück zu alter Stärke machen. Die Einstellung der ATP-Ermittlungen gegen ihn dürften dies erleichtern.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 01.02.2023, 17:55 Uhr

Alexander Zverev kann vor der Davis-Cup-Partie gegen die Schweiz durchatmen

Der Stein, der Alexander Zverev vom Herzen fiel, dürfte mindestens Tennisball-groß gewesen sein, als ihn nach 15 ungewissen Monaten diese Nachricht erreichte: Die ATP stellt die Untersuchungen der Missbrauchsvorwürfe gegen den Hamburger ein, es werden keine weiteren Maßnahmen ergriffen. Der Olympiasieger kann sich voll auf das Davis-Cup-Duell mit der Schweiz konzentrieren, das am Freitag beginnt.

"Von Anfang an habe ich meine Unschuld beteuert und die gegen mich erhobenen haltlosen Anschuldigungen bestritten", schrieb Zverev bei Instagram und bedankte sich bei der Profitennis-Organisation.

Jetzt volle Konzentration auf Tennis

Seine Ex-Freundin Olga Scharypova hatte dem 25-Jährigen öffentlich gewalttätige Übergriffe im Jahr 2019 vorgeworfen. Die im Auftrag der ATP handelnden externen Ermittler konnten nun aber aus "Mangel an verlässlichen Beweisen" und aufgrund "widersprüchlicher" Aussagen kein Vergehen feststellen.

Zverev, der die Vorwürfe stets als "verleumderisch und unwahr" zurückgewiesen und die Ermittlungen unterstützt hatte, richtet den Blick nun entschlossen nach vorne. "Ich bin froh, dass das endlich abgeschlossen ist. Jetzt konzentriere ich mich auf das, was ich am meisten liebe auf der Welt - Tennis."

Lockeres Basketball-Match zur Einstimmung

Volle Konzentration auf Tennis, das heißt in diesen Tagen: Davis Cup in Trier. Mit dem DTB-Team. Gegen die Schweiz. Am Freitag und Samstag (sportbild.de/tennischannel.com) kämpft Deutschland um die Qualifikation für das Finalturnier Ende des Jahres - und auf Zverevs breiten Schultern lasten hohe Erwartungen: "Ich hoffe, dass er der Anführer der Mannschaft sein wird und einen ganz wichtigen Part für uns einnimmt", sagte Teamchef Michael Kohlmann.

Beim lockeren Basketball-Match mit dem Team am Mittwoch funktionierte das schon recht gut, Zverev spielte den Center und setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene. Die Stimmung schien bestens zu sein, auch bei Zverev, der nach seiner schweren Fußverletzung im vergangenen Jahr den nächsten Schritt zu alter Stärke machen will.

Deutschland braucht fitten Zverev

"Ich bin mir sicher, dass er jetzt schon viel weiter ist", sagte Kohlmann mit Blick auf Zverevs Zweitrunden-Aus bei seinem Grand-Slam-Comeback bei den Australian Open vor zwei Wochen. Und auch der Hoffnungsträger äußerte sich gegenüber Bild optimistisch: "Ich bin bereit und fit, sonst wäre ich nicht hier. Ich hatte noch ein paar Probleme, aber jetzt ist alles gut."

Gegen die Schweiz wird das DTB-Team auf einen fitten Zverev angewiesen sein: Der verletzungsbedingte Ausfall von Jan-Lennard Struff schmerzt, zudem wartet auf der Gegenseite im ansonsten jungen Schweizer Team in Stan Wawrinka (37) ein ehemaliger Davis-Cup-Gewinner: "Er ist ein Champion, ein super Tennisspieler", schwärmte Zverev, gab sich aber optimistisch: "Ich bin mir sicher: Wir holen die drei Siege."