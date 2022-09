Davis Cup: Alexander Zverev trainiert mit Weltrekord-Senior

Große Geste von Alexander Zverev: Die deutsche Nummer eins nahm sich während der Vorbereitung auf den Davis Cup in Hamburg Zeit, um mit dem laut Guiness Book of Records ältesten Tennisspieler der Welt ein paar Bälle zu schlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2022, 18:23 Uhr

© DTB Alexander Zverev und Leonid Stanislavskyi am Samstag in Hamburg

98 Jahre alt und kein bisschen (Tennis)-müde: Das gilt für Leonid Stanislavskyi, dem laut Guiness-Buch der Rekorde ältesten aktiven Tennisspieler der Welt. Diesen Erfahrungsvorsprung kann niemand einholen, auch nicht Alexander Zverev. Die deutsche Nummer eins nahm sich während der Vorbereitung auf die Davis-Cup-Woche in Hamburg aber die Zeit, um mit dem ukrainischen Weltrekord-Senior ein paar Bälle zu schlagen. Eine sehr schöne Geste von Zverev.

Der seit dem Samstag endgültig auch alle Teamkameraden, mit denen er gegen Belgien, Australien und Frankreich ran muss, um sich weiß. Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Tim Pütz sind also in der Hansestadt eingetroffen. Und haben zum Teil auch schon auf dem überdachten Center Court am Hamburger Rothenbaum trainiert. Auf Hartplatz wohlgemerkt, eine Vorgabe der ITF an die vier Austragungsstätten dieser Zwischenrunde auf dem Weg zum Finalturnier in Malaga.

Struff könnte im Einzel spielen

Struff könnte in Hamburg eine besondere Rolle zukommen. Denn sowohl Zverev als auch Otte kommen aus längeren Verletzungspausen zurück. Womöglich muss der Warsteiner in einem der Einzel ran - für Struff wäre das eine weitere Gelegenheit, um zu zeigen, dass er im Nationaltrikot zu besonderen Leistungen fähig ist.

Die Konkurrenz hat allerdings auch Probleme: Bei den Australiern ist Nick Kyrgios nicht mit an Bord. Die Franzosen kommen mit Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino und Benjamin Bonzi nach Hamburg, das hat man auch schon besser gesehen. Und Belgiens Spitzenmann David Goffin läuft weiterhin seiner großen Form vergangener Jahre hinterher.