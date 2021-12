Davis Cup: Andrey Rublev schlägt Elias Ymer - 1:0 für Russland

Andrey Rublev hat Russland im Davis-Cup-Viertelfinale 2021 gegen Schweden erwartungsgemäß in Führung gebracht. Rublev hatte beim 6:2, 5:7 und 7:6 (3) gegen Elias Ymer aber alle Hände voll zu tun.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 18:25 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev beim Davis Cup in Madrid

Glorreiche Zeiten waren das, als die Schweden mit Mats Wilander, Stefan Edberg, Anders Jarryd und Joakim Nyström eine Mannschaft in die Davis-Cup-Begegnungen geschickt haben, die es mit jedem Gegner aufnehmen konnte. Und die auch eine erkleckliche Anzahl an Fans mitgebracht haben, die in den entsprechenden Hallen für Stimmung gesorgt haben. Von beidem war am Donnerstag in der Caja Magica lange Zeit nichts zu merken. Immerhin: Mit Robin Söderling sitzt ein Mann auf der schwedischen Kapitänsbank, der in seiner aufgrund einer Krankheit viel zu kurzen Karriere zur absoltuen Weltspitze gezählt hat.

Elias Ymer wirkte trotz eines starken Starts in den zweiten Satz gegen Andrey Rublev bis Ende des zweiten Durchgangs eigentlich chancenlos. Umso bemerkenswerter, dass sich der Schwede im letztmöglichen Moment noch einmal eine Verlängerung und damit die Chance auf eine Sensation erspielte. Am Ende reichte es nicht ganz: Rublev setzte sich mit 6:2, 5:7 und 7:6 (3) durch.

Medvedev kann Halbfinal-Einzug fixieren

Andrey Rublev konnte zwar nicht auf lautstarke Unterstützung bauen (wie am Freitag die Kasachen gegen Serbien), die spielerische Klasse des Weltranglisten-Fünften ist aber unbestritten. Auch wenn er in der Gruppenphase des Finalturniers gegen Feliciano Lopez verloren hatte. Gegen Ymer machte Rublev nach dem gewonnenen ersten Satz ein 0:2-Defizit in Durchgang zwei schnell wett. Der Favorit verabsäumte es allerdings, beim Stand von 5:4 auszuservieren.Ymer schaffte das Re-Break und erweckte damit das Publikum doch noch zum Leben. Mit der zweiten Luft zog Ymer dann gleich weiter durch, gewann 16 der letzten 20 Punkte im zweiten Satz und eben diesen mit 7:5.

In der Entscheidung erarbeitete sich Rublev im siebten Spiel mit einem 0:40 drei Breakchancen, Ymer egalisierte diese mit viel Risiko. Die vierte Möglichkeit des Russen machte Ymer mit einem Ass zunichte. Beim Stand von 4:4 war Rublev wieder nicht im Stande, einen von mehreren Breakbällen zu verwerten. Im Tiebreak zeigte sich Rublev aber als der bessere Aufschläger. Und beendete die Angelegenheit nach 2:11 Stunden Spielzeit.

Mit seinem Sieg lieferte Rublev Daniil Medvedev eine Steilvorlage, um die Russen in die Vorschlussrunde zu bringen. Medvedev bestreitet die zweite Partie des Tages, er muss gegen Mikael Ymer ran. Sollte sich der Weltranglisten-Zweite durchsetzen, geht es am Samstag um 13 Uhr im Halbfinale gegen das deutsche Team, das bereits am Dienstag Großbritannien mit 2:1 besiegt hatte.