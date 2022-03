Davis Cup Auslosung: Deutschland im zweiten Topf

Deutschland wird bei der Auslosung zum Davis-Cup-Viertelfinale am kommenden Donnerstag aus dem zweiten Topf gezogen werden. Das gab die ITF heute bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 16:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev könnte in Hamburg auf Novak Djokovic treffen

Eines ist seit ein paar Tagen geklärt: Nämlich, dass die deutsche Mannschaft um Spitzenspieler Alexander Zverev und Kapitän Michael Kohlmann vom 14. bis zum 18. September in der ersten Phase der Finalrunde des Davis Cups in Hamburg Heimvorteil genießen wird. Die anderen Austragungsorte sind Bologna, Malaga und Glasgow.

Was zumindest schon mal bedeutet, dass das deutsche Team nicht gegen Spanien gezogen werden kann. Denn die jeweiligen Veranstalternationen werden natürlich zuhause antreten. Italien und Großbritannien kommen sowieso nicht in Frage, weil diese beiden Länder wie Deutschland in gemäß der Rangliste im Davis Cup in Topf zwei für die Auslosung am 31. März gelegt wurden.

Aus Topf 1 könnte es für Zverev und Co. damit entweder gegen Vorjahresfinalist Kroatien, Frankreich oder die USA gehen. Aus dem dritten könnten Belgien, Kasachstan, Serbien oder Argentinien zugelost werden, in Topf vier wird es entweder Schweden, Australien, die Niederlande oder Südkorea werden. Titelverteidiger Russland wurde von der ITF aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vom laufenden Wettbewerb ausgeschlossen.

Im wohl attraktivsten Fall könnte Deutschland damit auf Frankreich mit Gael Monfils und auf Serbien mit Novak Djokovic treffen. Dazu noch ein schönes Nachbarschafts-Duell mit den Niederlanden.

Die Topfverteilung für die Auslosung zum Davis Cup sieht wie folgt aus:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Kroatien Italien Belgien Australien Spanien Deutschland Kasachstan Schweden Frankreich Kanada Serbien Niederlande USA Großbritannien Argentinien Südkorea