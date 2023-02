Davis Cup: Coric bringt Kroatien mit Sieg gegen Novak in Führung

Borna Coric ist im ersten Einzel der Davis-Cup-Begegnung zwischen Kroatien und Österreich in Rijeka seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Lokalmatador gewann gegen Dennis Novak mit 6:3 und 7:5. Im zweiten Match muss nun Dominic Thiem gegen Borna Gojo für den Ausgleich sorgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2023, 16:19 Uhr

© GEPA Pictures Dennis Novak in Diensten des österreichischen Davis-Cup-Teams

6:3 und 7:5 hieß es am Ende für Coric, der im vergangenen Jahr in Cincinnati seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert hatte. Novak präsentierte sich wie gewohnt stark, wenn er die Nationalfarben trägt - der Kampfgeist der österreichischen Nummer zwei in Rijeka blieb aber unbelohnt.

Die Entscheidung im ersten Satz fiel eigentlich schon im vierten Spiel, in dem Novak seinen Aufschlag nach Abwehr mehrerer Breakbälle doch zum 1:3 abgegen musste. Im zweiten Akt gelang Coric dann bei 5:5 das Break, das der Lokalmatador auch ins Ziel brachte. Nach nicht ganz zwei Stunden Spielzeit verwandelte Coric seinen ersten Matchball mit einem Rückhand-Winner entlang der Linie.

Im zweiten Einzel liegt es nun an Dominic Thiem, für den Ausgleich der Österreicher zu sorgen. Thiem bekommt es erstmals in seiner Karriere mit Borna Gojo zu tun.