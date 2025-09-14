Davis Cup: Dänemark bucht letztes Final 8-Ticket

Nachdem Holger Rune gegen Pedro Martinez den dritten Punkt für sein Land holte, qualifizierte sich auch Dänemark für das Davis Cup-Final 8-Turnier in Bologna.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 17:05 Uhr

© Getty Images Holger Rune führte Dänemark zum Sieg über Spanien.

Dänemark war bereits nach dem ersten Tag etwas überraschend mit 2:0 in Führung gelegen, nachdem neben Rune auch Elmer Moeller sein Einzel gegen Jaume Munar gewonnen hatte.

Spanien konnte am Sonntag beim Heimspiel in Marbella zunächst im Doppel auf 1:2 verkürzen. Pedro Martinez und Jaume Munar setzten sich mit 1:6, 6:3 und 6:2 gegen August Holmgren und Johannes Ingildsen durch.

Die Entscheidung fiel schließlich im Einzel zwischen Holger Rune und Pedro Martinez. Nach einem kapitalen Fehlstart fand Rune ins Match und verließ schließlich durch ein 6:1, 4:6 und 6:3 als Sieger den Platz.

Somit stehen alle Teilnehmer des Davis Cup-Final 8-Turniers in Bologna statt: Neben Gastgeber und Titelverteidiger Italien sind Deutschland, Österreich, Argentinien, Tschechien, Frankreich, Belgien und Dänemark mit dabei.

Hier das Draw der Davis Cup-Qualifier