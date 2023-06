Davis Cup: Feliciano Lopez wird Turnierdirektor für das Finale

Nächster Job für Feliciano Lopez. Der spanische Veteran wird die entscheidende Phase das Davis Cups 2023 als Turnierdirektor begleiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2023, 18:19 Uhr

© Getty Images Feliciano Lopez dirigiert nun auch das Davis-Cup-Finale

Gut, dass Feliciano Lopez seine Karriere ja in wenigen Tagen auf Mallorca beenden möchte. Denn der nächste Job steht schon vor der Tür: Nachdem Lopez ja schon beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid als Turnierdirektor wirkt, darf er nun auch die Endphase des Davis-Cup-Wettbewerbs 2023 in eben dieser Funktion begleiten.

Lopez selbst weiß so gut wie kaum ein anderer, was da auch ihn zukommt: Vier Mal hat der Linkshänder den traditionsreichen Mannschafts-Wettbewerb mit Spanien gewonnen. Zuletzt 2019, wo ja schon nach dem neuen Format gespielt wurde, Nämlich in Form eines Finalturniers, das damals in der Caja Magica in Madrid ausgetragen wurde.

Deutschland und Österreich gegen den Abschied

in der laufenden Saison wird der Sieger im Davis Cup erneut vom 21. bis zum 26. November in Málaga ermittelt. Davor gibt es an vier verschiedenen Orten eine Zwischenrunde mit jeweils vier Teams:. Gespielt wird vom 12. bis zum 17. September in Valencia, Bologna, Manchester und einem Ort in Kroatien, der noch nicht feststeht.

Deutschland und Österreich haben es nicht geschafft, sich für diese Zwischenrunde zu qualifizieren. Deutschland muss im September nun nach Bosnien, um den Platz in der Weltgruppe zu verteidigen. Österreich trifft zuhause auf Portugal.