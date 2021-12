Davis Cup Finals: Halbfinale! Djokovic/Cacic behalten die Nerven

Novak Djokovic und Nikola Cacic haben im Davis-Cup-Viertelfinalduell zwischen Serbien und Kasachstan im entscheidenden Doppel die Nerven behalten. Das Team von Viktor Troicki trifft nun am Freitag auf Kroatien.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.12.2021, 23:32 Uhr

Novak Djokovic und Nikola Cacic haben den Einzug Serbiens ins Davis-Cup-Halbfinale fixiert

Es wurde - wie so oft in den vergangenen Tagen - ein langer Davis-Cup-Abend. Im Duell zwischen Kasachstan und Serbien - das mit einem epischen Drei-Satz-Fight zwischen Mikhail Kukushkin und Miomir Kecmanovic begonnen hatte - musste also das Doppel die Entscheidung bringen. Nachdem Kukushkin im Tiebreak des dritten Satzes die Oberhand behalten hatte, glich Djokovic in souveräner Manier aus. Der Weltranglistenerste ließ Alexander Bublik keine Chance.

Und Djokovic war es auch, der zum wiederholten Male im Paarlauf zur treibenden Kraft avancierte. An der Seite von Nikola Cacic legte der Branchenprimus von Beginn an ein hohes Tempo an den Tag. Die logische Konsequenz: Satz eins ging mit 6:2 an die Mannen von Viktor Troicki. Wer hier bereits an eine klare Angelegenheit zu Gunsten der Serben gedacht hat, hatte die Rechnung ohne Andrey Golubev und Alexksandr Nedovyesov gemacht.

Halbfinale gegen Kroatien

Die beiden Kasachen zeigten in Durchgang zwei herrliches Doppel-Tennis, rückten immer wieder offensiv zum Netz auf und konnten so zusehends den Spielrhythmus der Serben brechen. Und wurden dafür Mitte des Satzes mit dem Break - und wenig später auch mit dem Satzgewinn belohnt. Mehr hatte das Duo an diesem Abend aber nicht mehr im Köcher, in Durchgang drei gewannen Djokovic/Cacic zusehends Oberwasser, machten das Break und transportierten dieses sicher zum Drei-Satz-Erfolg.

Damit steht Serbien bei den Davis Cup Finals im Halbfinale, wo es am Freitag gegen Kroatien geht. Das Team rund um Marin Cilic hatte am Montag Italien aus dem Turnier geworfen. Das zweite Semifinale bestreiten Deutschland (Sieg über Großbritannien) und die Sieger des Duells zwischen Schweden und Russland.