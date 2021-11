Davis Cup Finals: Halbfinale! Kroatien stoppt Italien im Entscheidungsdoppel

Kroatien hat zum fünften Mal das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Gegen Italien gewann der Titelträger von 2005 und 2018 am Montag in Turin 2:1. Im entscheidenden Doppel siegten Nikola Mektic und Mate Pavic 6:3, 6:4 gegen Fabio Fognini/Jannik Sinner.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 30.11.2021, 06:17 Uhr

Mate Pavic und Nikola Mektic hievten Kroatien ins Davis-Cup-Halbfinale

Was für ein Davis-Cup-Abend in Turin! Kroaien und Italien lieferten sich am Montag einen unerbittlichen Fight - mit dem besseren Ende für die Kroaten, die sich schließlich im entscheidenden Doppel durchsetzen sollten. Dort profitierten die Mannen rund um Marin Cilic vom Privileg, das Nummer-eins-Duo in der Weltrangliste ins Rennen schicken zu können. Mate Pavic und NIkola Mektic machten wenige Minuten vor Mitternacht den Halbfinaleinzug für Kroatien perfekt.

Im ersten Einzel hatte sich Borna Gojo gegen Lorenzo Sonego mit 7:6 (7:2), 2:6, 6:2 durchgesetzt. Dann glich Sinner durch ein 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 gegen Marin Cilic für Italien aus. Der Südtiroler stand nach verlorenem Auftaktsatz phasenweise mit dem Rücken zur Wand - Cilic konnte das Match in Durchgang zwei jedoch nicht ausservieren und öffnete Sinner so die Tür zum Turnaround. Am Ende sollte sich dies jedoch lediglich als Ergebniskosmetik herausstellen.

Im Halbfinale trifft Kroatien am Freitag in Madrid auf Serbien um Topstar Novak Djokovic oder Kasachstan. Das deutsche Team, das sich in der Vorrunde vor Djokovic und Co. durchsetzte, spielt am Dienstag (16.00 Uhr/ServusTV) gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale.