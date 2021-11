Davis Cup: Italien im Viertelfinale, Russland startet souverän

Während Russland beim Davis Cup 2021 einen souveränen Auftaktsieg über Ecuador feierte, steht Italien bereits im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.11.2021, 00:06 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner führte Italien ins Viertelfinale

Jubel in Turin: Die italienische Davis-Cup-Mannschaft steht bereits im Viertelfinale des Team-Wettbewerbs. Nach dem Erfolg über die USA am Freitag siegten die Hausherren am Samstag auch gegen Kolumbien. Lorenzo Sonego (6:7 (5), 6:4 und 6:2 gegen Nicolas Mejia) sowie Jannik Sinner (7:5 und 6:0 gegen Daniel Elahi Galán) sorgten schon vor dem Doppel für klare Verhältnisse und den damit verbundenen Viertelfinaleinzug.

Zuvor hatten sich in Turin die Australier mit 2:1 gegen Ungarn durchgesetzt. Alex de Minaur stellte nach der Auftaktniederlage John Millmans mit einem 7:5, 2:6 und 7:6 (2)-Erfolg über Marton Fucsovics auf 1:1, ehe John Peers und Alex Bolt im Doppel in drei Sätzen siegreich bleiben. Dennoch ist das Team von Lleyton Hewitt schon ausgeschieden.

In Madrid feierte unterdessen Topfavorit Russland einen ungefährdeten 3:0-Sieg über Ecuador. Andrey Rublev schlugen Roberto Quiroz mit 6:3, 4:6 und 6:1, Daniil Medvedev hatte mit Emilio Gomez danach deutlich weniger Probleme und siegte mit 6:0 und 6:2. Zum Tagesabschlusses behaupteten sich Aslan Karatsev und Rublev auch noch im Doppel. Im ersten Länderkampf des Tages hatte sich zuvor Kasachstan gegen Schweden mit 2:1 durchgesetzt.

In Innsbruck trugen indes Großbritannien und Deutschland Siege davon. Die Mannschaft von Michael Kohlmann bekommt es nach dem durchaus überraschenden 2:1-Erfolg über das von Novak Djokovic angeführte Serbien am Sonntag mit Österreich zu tun.

Alle Ergebnisse vom Samstag im Überblick

Der Zwischenstand in den Gruppen