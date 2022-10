Davis Cup: Kanada, Italien, Kroatien mit voller Kapelle nach Malaga

Kanada und Kroatien haben bei ihren Teams für die Finalrunde im Davis Cup noch einmal nachgelegt. Was keine gute Nachricht für das deutsche Team ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 07:25 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov wird nun doch im Davis Cup antreten

Deutschland wird also mit demselben Team nach Malaga reisen, das sich in Hamburg in der Gruppe mit Australien, Belgien und Frankreich behauptet hat: Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz und Tim Pütz. Der Viertelfinalgegner Kanada hat gegenüber dem Auftritt in Valencia noch einmal nachgerüstet: nämlich mit Denis Shapovalov, der in der Zwischenrunde noch gefehlt hat. Gemeinsam mit Félix Auger-Aliassime, der in den vergangenen beiden Woche n die Turniere in Florenz und Antwerpen für sich entschieden hat, könnte das ein sehr hartes Brot für die Mannschaft von Michael Kohlmann werden.

Auch Kroatien hat für das Viertelfinale gegen Spanien aufgerüstet: nämlich mit Marin Cilic, dem US-Open-Champion von 2014. Cilic wird neben Borna Coric im Einzel aufschlagen, im Doppel haben die Kroaten mit Nikola Mektic und Mate Pavic ein richtiges Pfund in der Hand. Gastgeber Spanien tritt erwartungsgemäß ohne Rafael Nadal, dafür mit Carlos Alcaraz und Pablo Carreno Busta als voraussichtlichen Einzel-Spielern an.

Sinner, Berrettini, Musetti für Italien

Keine Überraschungen gab es für das erste Viertelfinale, das am 22. November in Malaga ausgetragen wird. Da treffen Australien (wieder ohne Nick Kyrgios) und die Niederlande aufeinander.

Am meisten Spannung verspricht aber wohl das Treffen von Italien mit den USA. Der italienische Kapitän Filippo Volandri kann im Einzel zwischen Jannik Sinner, Matteo Berrettini und Lorenzo Musetti wählen. Der bestklassierte Spieler dieses Duells Stand jetzt ist in den ATP-Charts aber die US-amerikanische Nummer eins Taylor Fritz, der von Frances Tiafoe kompetente Unterstützung bekommen wird.