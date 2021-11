Davis Cup: Matteo Berrettini muss Teilnahme absagen

Matteo Berrettini wird dem italienischen Davis-Cup-Team aufgrund einer Bauchmuskelverletzung fehlen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2021, 15:39 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini musste seine Saison vorzeitig beenden

Die beiden letzten Turniere des Jahres, sie hätten für Matteo Berrettini das Highlight der Tennissaison 2021 darstellen sollen. Doch aufgrund einer Bauchmuskelverletzung, die den Italiener beim Auftaktmatch der ATP Finals gegen Alexander Zverev zur Aufgabe gezwungen hatte, dürfte er sowohl das Jahresabschlussfinale als auch den in der kommenden Woche beginnenden Davis Cup in Turin nicht in allerbester Erinnerung behalten.

Am Freitag sagte Berrettini seine Teilnahme am prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb endgültig ab. "Was ich jetzt schreibe, ist das Letzte, was ich am Ende der besten Saison meiner Karriere hätte sagen wollen. Es war ein fantastisches Jahr, voller Emotionen, Siege, schmerzhafter Niederlagen und leider auch Verletzungen. Letzteres ist der Grund, warum ich in diesem Jahr nicht am Davis Cup teilnehmen kann", teilte der diesjährige Wimbledon-Finalist via Instagram mit.

"Es ist müßig, zu sagen, wie schmerzhaft und enttäuschend die vergangenen Tage für mich waren. Von allen möglichen Szenarien ist dies sicherlich das am schwersten zu verdauende", führte Berrettini weiter aus. Der Weltranglistensiebente hätte die italienische Mannschaft in Turin gegen die USA und Kolumbien angeführt.

Dennoch traut der 25-Jährige seinen Landsleuten Jannik Sinner, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego und Lorenzo Musetti einiges zu: "Unsere Mannschaft ist eine der stärksten, die jemals aufgestellt wurde. Ich bin sicher, dass sie die Farben unserer Flagge sehr hoch tragen wird." Die Davis-Cup-Endrunde startet am 25. November.