Davis Cup, Tag 1: Alles ausgeglichen zwischen den Niederlanden und Australien?

Die Niederlande und Australien bestreiten heute in Málaga ab 16 Uhr das erste Viertelfinale in der Finalrunde des Davis Cups 2022. Dieses wie auch alle anderen Matches gibt es im Livestream bei ServusTV On.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2022, 10:51 Uhr

© Getty Images Botic van de Zandschulp möchte für die Niederlande punkten

28 Mal hat Australien bislang im Davis Cup schon triumphiert, der nächste Versuch beginnt in Málaga gegen die Niederlande. Die wiederum noch keinen Titel im traditionsreichsten Mannschafts-Wettbewerb im Tennissport gewinnen konnten. Könnte es für eines dieser beiden Teams in diesem Jahr klappen? Schwierig, obwohl das Feld nach den Absagen von Carlos Alcaraz für Spanien und vor allem Matteo Berrettini und Jannik Sinner für Italien offener denn je erscheint.

Von besonderem Interesse wird das Treffen der beiden Spitzenspieler Botic van de Zandschulp und Alex de Minaur sein. Denn de Minaur hat acht seiner letzten neun Einzel im Davis Cup für sich entschieden. Und van de Zandschulp in der Zwischenrunde in Glasgow groß aufgezeigt: Da besiegte der Niederländer Cameron Norrie, Taylor Fritz und Alexander Bublik und bereitete seinem Team damit den weg unter die besten acht Nationen 2022.

Wimbledonsieger gegen Weltranglistenersten

Im zweiten Einzel wird für die Holländer Tallon Griekspoor angreifen. Und wohl auf Thanasi Kokkinakis treffe, der letzte Woche an der Seite von Nick Kyrgios sein Debüt bei den ATP Finals in Turin gegeben hat.

Im Doppel wird es in jedem Fall ein Experten-Treffen geben: Denn Matthew Ebden und Max Purcell konnten in dieser Saison schon den Titel in Wimbledon holen. Und Wesley Koolhof, der mit Matwe Middelkoop für die Niederlande in die Bütt geht, steht im Moment an der Spitze der Doppel-Weltrangliste.

Der Sieger der Partie zwischen Australien und den Niederlanden bekommt es im Halbfinale entweder mit Gastgeber Spanien oder Kroatien zu tun.