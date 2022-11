Davis Cup, Tag 5: Die italienische Herausforderung

Wer wird der Finalgegner von Australien im Davis Cup 2022 in Malaga? Die Kanadier sind gegen das dezimierte Italien in der Favoritenrolle. Die Partie gibt es ab 13 Uhr live bei ServusTV On.

26.11.2022

© Getty Images Filippo Volandri jubelt mit Fabio Fognini und Simone Bolelli

Es gibt wirklich keinen Grund, Matteo Berrettini nicht zu lieben. Der Italiener ist sympathisch im Auftreten, bringt spannendes Tennis auf den Platz, sieht beneidenswert gut aus. Und er scheint auch ein Mann zu sein, der die wenigen Anlässe, in einem Team anzutreten, feiert. Dumm allerdings, wenn der Körper nicht mitspielt. Mal sind es die Bauchmuskel, die nicht mitspielen, mal ein kleines Malheur an der Schlaghand, im Moment quält Matteo gerade der rechte Fuß.

Was einen Einsatz in der Davis-Cup-Finalrunde in Málaga zwar unmöglich macht. Nicht aber die Anwesenheit Berrettinis in der Box der Italiener. Dort wird er als Cheerleader alle Hände voll zu tun haben. Denn sein Team geht als Außenseiter in die Begegnung mit Kanada.

Auger-Aliassime schlägt Musetti in Florenz

Lorenzo Sonego wird am heutigen Samstag ab 13 Uhr (live bei ServusTV On) gegen Denis Shapovalov eröffnen. Letzterer musste gegen Jan-Lennard Struff im Viertelfinale erst einmal die jüngsten Urlaubserinnerungen an die Malediven verdrängen, im Doppel an der Seite von Vasek Pospisil war Shapo dann aber voll da. Das einzige Treffen mit Sonego hat der Kanadier auch für sich entscheiden können, in diesem Frühjahr im Foro Italico in Rom.

Etwas mehr Geschichte verbindet da schon Félix Auger-Aliassime und Lorenzo Musetti. Nämlich vier Matches, die die beiden paritätisch untereinander aufgeteilt haben. Das letzte allerdings sollte aus italienischer Sicht kein Fingerzeig sein - denn da hatte Auger-Aliassime in der Hall von Florenz gegen Musetti keine Probleme.

Aber ein Sieg muss her, sonst dürfen die Altmeister Simone Bolelli und Fabio Fognini ja nicht ran. Die beiden haben die Italiener in der Partie gegen die USA überraschend deutlich zum Sieg geführt, ein Da Capo wäre eine Überraschung. Für die Chef-Antreiber Matteo Berrettini aber von draußen alles geben würde.