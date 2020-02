Davis Cup: Tsitsipas auf den Philippinen, Comebacks von Cilic und Nishikori

Am 6. und 7. März 2020 werden nicht nur die verbliebenen Plätze für das Davis-Cup-Finalturnier in Madrid Ende November ausgespielt. Auch ein paar Etagen tiefer geht es rund. Mit prominenter Besetzung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2020, 06:40 Uhr

© Getty Images Beim ATP Cup durfte Stefanos Tsitsipas in der ersten Liga mitmischen

Stefanos Tsitsipas hat sich offenbar in den Kopf gesetzt, die griechische Tennis-Nationalmannschaft in die Weltgruppe des Davis Cups zu führen. Dies ist ein zähes Unterfangen. Und hinsichtlich der Reisestrapazen nicht uninteressant: Denn Griechenland muss auf die Philippinen, Tsitsipas wird in Manila mit Michail Pervolarakis und Bruder Petros versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Damit ist der Grieche der höchstplatzierte Spieler, der Anfang März für sein Land in die Bütt geht.

Novak Djokovic muss ob einer Wilcard für seine Serben nicht ran, Rafael Nadal ist als Titelverteidiger mit Spanien ohnehin qualifiziert. Roger Federer hätte, Verletzung hin oder her, ohnehin nicht für die Schweiz gespielt, Dominic Thiem zieht ein Trainingslager in Los Angeles dem Antreten in Premstätten gegen Uruguay vor. Daniil Medvedev wiederum hat mit den Russen als Vorjahres-Hablfinalist einen Platz sicher. Wenn er denn, anders als 2019, noch Kraft für ein Antreten findet.

Nishikori nach Pause zurück

Wieder zurück ist dagegen Marin Cilic im kroatischen Team. Der US-Open-Sieger von 2014 hat seit dem Triumph beim letzten klassisch ausgetragenen Davis Cup 2018 in Frankreich zwar beim ATP Cup Anfang dieses Jahres gespielt, nicht aber im klassischen Länderkampfformat. Die Kroaten treffen in Zagreb auf Indien.

Ein richtiges Comeback feiert dagegen Kei Nishikori, der den gesamten Herbst 2019 und auch die Australian Open Anfang dieser Saison auslassen musste. Die Japaner spielen zuhause gegen Ecuador, sind mit Nishikori und dem groß aufspielenden Yoshihito Nishioka klare Favoriten. Wenn auch ohne Unterstützung des Publikums: Aufgrund der Bedrohung durch das Corona-Virus findet die Partie gegen Ekuador unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Und auch die Brüder Bryan haben sich für ein letztes Hurrah noch einmal in den Dienst ihres Landes gestellt: Bob und Mike ergänzen Taylor Fritz, Reilly Opelka und Tommy Paul im Aufeinandertreffen mit Usbekistan in Honolulu.