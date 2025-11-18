Davis Cup: Warum Filippo Volandri von Österreich nicht beeindruckt ist

Schon die Qualifikation für die Davis-Cup-Endrunde in Bologna war für Österreich ein großer Erfolg. Italiens Kapitän Filippo Volandri ist aus einem ganz bestimmten Grund vom rot-weiß-roten Team dennoch nicht beeindruckt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2025, 22:11 Uhr

© Getty Images Filippo Volandri ist seit 2021 Kapitän des Davis-Cup-Teams

von Nikolaus Fink aus Bologna

Von den 10.500 Zuschauern, die am Mittwoch auf das äußerst weitläufige Messeareal “BolognaFiere” strömen sollen, wird wohl allerhöchstens ein Bruchteil von Problemen für die heimische Davis-Cup-Mannschaft ausgehen. Denn obwohl mit Jannik Sinner und Lorenzo Musetti die beiden besten Spieler des Landes fehlen, ist Italien im Viertelfinale gegen Österreich immer noch haushoher Favorit.

Das liegt einerseits am Heimvorteil, andererseits aber auch schlichtweg am Aufgebot der beiden Teams. Schließlich sind die drei Einzelspieler Flavio Cobolli (22), Lorenzo Sonego (39) und Matteo Berrettini (56) in der Weltrangliste allesamt besser platziert als Österreichs Nummer eins Filip Misolic (79). Zudem zählt das Doppel Andrea Vavassori/Simone Bolelli zur absoluten Weltklasse, wie zuletzt auch der Halbfinaleinzug bei den ATP Finals in Turin zeigte.

Italienisches Doppel in starker Verfassung

Dass sich Alexander Erler durch die jüngsten zwei Erfolge mit Partner Robert Galloway in die Köpfe der italienischen Doppelpaarung spielte, wollte diese auf tennisnet-Nachfrage so nicht bestätigen. “Unser Niveau in Turin war viel höher, unser Selbstvertrauen ist gewachsen”, meinte Vavassori. Auch Bolelli maß den Niederlagen in Stockholm und Paris nicht viel Bedeutung bei: “Jedes Match ist anders.”

Das gilt in Bologna freilich umso mehr, würde Erler in einem entscheidenden Doppel doch mit Lucas Miedler auflaufen. Bei einer Trainingseinheit mit Argentinien am Montagabend präsentierte sich das rot-weiß-rote Duo jedenfalls bestens gelaunt. “Sie sind gute Freunde und ein wirklich starkes Doppel”, warnte Bolelli vor den beiden Österreichern.

Während Österreich seine Hoffnung in das Doppel setzt, will Italien freilich schon im Einzel für die Entscheidung sorgen. Unterschätzen werde man Jürgen Melzers Truppe aber keinesfalls, betonte Kapitän Filippo Volandri mit Verweis auf den 3:2-Sieg in Ungarn: “Sie haben großartig gespielt, um sich für das Finalturnier zu qualifizieren."

Volandri “überrascht nichts mehr”

Dass der Erfolg über Ungarn in Österreich mancherorts als Sensation bezeichnet wurde, kann Volandri nicht nachvollziehen: "Ich bin seit fünf Jahren Kapitän, daher überrascht mich nichts mehr. Wir wissen, dass der Davis Cup kein normales Turnier ist, sondern etwas völlig anderes. Die Rangliste spielt meistens keine Rolle, daher bin ich weder beeindruckt noch überrascht.”

Eine (große) Überraschung wäre es dennoch, sollte Österreich am Mittwoch den zweifachen Davis-Cup-Titelverteidiger stürzen. “Natürlich spüren wir dieses Jahr mehr Verantwortung", erklärte Volandri, der Sinner nach dessen Absage in Schutz genommen hatte, angesichts des diesjährigen Heimvorteils. An Vertrauen in seine Spieler mangelt es dabei offenbar nicht: “Wir wissen, dass wir ein großartiges Team sind.”