Davis Cup: Zverev, Ruud, Rune, Tsitsipas - diese Topspieler sind diese Woche am Start

Die ATP-Tour legt in der laufenden Woche auf höchstem Level eine Pause ein. Im Davis Cup sind allerdings ein paar Topstars mit von der Partie. Zumindest auf dem Papier.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.01.2023, 16:47 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist nominiert - aber wird er auch spielen?

Zu sagen, Michael Kohlmann wäre in der Pressekonferenz des DTB am heutigen Dienstag zuversichtlich gewesen, was einen Start von Alexander Zverev im Davis-Cup-Treffen mit der Schweiz anbelangt, müsste als maßlose Untertreibung klassifiziert werden. Nein, der deutsche Davis-Cup-Kapitän geht fix von einem Start seiner Nummer eins in Trier aus. Was auch nötig sein wird, will Deutschland gegen die Eidgenossen weiterkommen.

Zverev, aktuell die Nummer 14 der Welt, ist damit einer von sechs Top-20-Profis, die für den Auftakt der Davis-Cup-Saison 2023 nominiert sind. Ob aber wirklich alle dieser Spitzenspieler zum Einsatz kommen?

Hinter Stefanos Tsitsipas, am Sonntag noch Finalverlierer in Melbourne, steht zum Beispiel ein großes Fragezeichen. Die Griechen empfangen in der Weltgruppe 1 in Athen das Team aus Ecuador, das könnte ohne den aktuellen Weltranglisten-Dritten schwierig werden. Bruder Petros Tsitsipas ist zwar nominiert, aber es ist ja das erklärte Ziel von Stefanos, sein Nationalteam in die oberste Liga des Davis Cups zu führen.

Auch Rune möchte mit Dänemark in die Weltgruppe

Gleiches gilt wohl für Holger Rune, der bei den Australian Open im Achtelfinale spektakulär an Andrey Rublev gescheitert war. Rune liegt in den ATP-Charts derzeit auf Platz neun, was ihn bei der Begegnung mit Indien in Hillerod zum Spitzenspieler des Wochenendes macht.

Eine Etage höher geht Casper Ruud für Norwegen gegen Serbien in die Bütt. Mit einigermaßen guten Aussichten. Schließlich werden die Gäste ohne Novak Djokovic anreisen.

Die USA treffen auf Usbekistan. Tommy Paul, der sich mit seinem Halbfinal-Einzug bei den Australian Open erstmals in die Top 20 gespielt hat, steht zwar im Kader. Ob Paul nach den zehrenden Tagen in Melbourne aber wirklich ran muss, wird sich erst weisen.

Bleibt noch Cameron Norrie, aktuell die Nummer elf der Welt, der nach dem doch überraschend frühen Aus in Australien gegen Jiri Lehecka in Runde drei nun mit dem britischen Team nach Kolumbien muss.