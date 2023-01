Davs Cup: Altmaier ersetzt verletzten Struff

Michael Kohlmann muss für die Davis Cup-Qualifikationsrunde vom 3. bis 4. Februar 2023 auf Jan-Lennard Struff verzichten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 10:52 Uhr

Daniel Altmaier steht vor seinem Davis-Cup-Debüt

Der 32-Jährige klagt seit den Australian Open über Schmerzen im Schlagarm, die einen Einsatz unmöglich machen. Die Beschwerden sind auf eine Entzündung der Bizepssehne zurückzuführen, wie eine MRT-Untersuchung jetzt bestätigte.



Für Struff nominiert Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann Daniel Altmaier nach. Der 24-Jährige wird damit erstmalig beim Davis Cup dabei sein und das Team um Alexander Zverev, Oscar Otte, Tim Pütz und Andreas Mies gegen die Schweiz verstärken.



„Daniel hat sich trotz seiner langen Anreise aus den USA sofort bereit erklärt einzuspringen. Er stand schon im vergangenen Jahr öfters kurz vor davor, im Team zu sein. Auch wenn ich mir andere Begleitumstände für sein Debüt gewünscht hätte, freue ich mich, dass er jetzt dabei ist“, sagt Kohlmann. „Daniel hat Ende 2022 noch einmal stark in Südamerika gespielt, sich zurück in die Top 100 gekämpft und auch in Melbourne gegen Frances Tiafoe ein gutes Match gezeigt. Ich bin mir sicher, dass er uns gegen die Schweiz helfen kann“, so Kohlmann.



Zur verletzungsbedingten Absage von Struff sagt Kohlmann: „Der Ausfall von Jan-Lennard wiegt natürlich schwer, weil er ein absoluter Teamspieler ist und wir uns gerade im Davis Cup immer auf ihn und seine Siege verlassen konnten.“