Dayana Yastremska nach Corona-Infektion: "Wirklich schlecht gefühlt"

Dayana Yastremska hatte sich mit COVID-19 infiziert - und mahnt zur Vorsicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.12.2020, 13:10 Uhr

© Twitter / @D_Yastremska Dayana Yastremska

"Es waren harte zwei Wochen für mich", schrieb Yastremska in ihren sozialen Medien. Sie sei vor zwei Wochen guter Dinge in Dubai angereist, der COVID-19-Test sei negativ gewesen. Zwei Tage später sei sie jedoch krank geworden, habe sich direkt in Quarantäne begeben. "Die Symptome waren wirklich merkwürdig, ich habe mich sehr schlecht gefühlt", schrieb sie weiter.

Nach einigen Tests will die Weltranglisten-29. langsam wieder ins Training einsteigen.

Weiterhin bedankte sie sich bei ihrem Team und den Ärzten in der Ukraine. Und mahnt ihre Fans: "Leute, seid vorsichtig!"