Delray Beach: Raonic und Nishikori gegen die Hausherren

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach Anfang geht Milos Raonic als einer der Favoriten an den Start. Und muss sich der gesamten US-Prominenz erwehren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2020, 09:59 Uhr

© Getty Images Milos Raonic beginnt das Tennisjahr 2021 in Delray Beach

Delray Beach liegt in Florida und damit nicht auf der direkten Flugroute nach Australien. Es sei denn, man trainiert ohnehin im Sunshine State, so wie etwa Kei Nishikori, oder kommt aus den Vereinigten Staaten. Kein Wunder also, dass neben dem Japaner vor allem US-Prominenz für das ATP-Tour-250-Turnier, das am 7. Januar mit dem Hauptfeld starten soll, genannt hat.

Da wäre an erster Stelle Titelverteidiger Reilly Opelka zu nennen, aber auch John Isner will sich mit einem Erfolgserlebnis Richtung Melbourne begeben. Sam Querrey hat sich offensichtlich nach seiner Eskapade beim Turnier in St. Petersburg (Querrey war nach einem positiven Corona-Befund geflüchtet) wieder zurück zum Dienst gemeldet, auch der Sieger von 2018, Frances Tiafoe möchte in Delray Beach starten.

Berretini und Goffin starten in Antalya

Als Favorit dürfte aber Milos Raonic in die Veranstaltung gehen. Der Kanadier hat ein solides Jahr 2020 gezeigt, beim von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Turnier das Finale erreicht. Auch Cristian Garin, eher auf Asche zuhause, und Hubert Hurkacz, der in Florida trainiert, haben genannt.

Gleichzeitig mit dem Turnier in Delray Beach startet die ATP-Tour auch in Antalya. Dort sind neben anderen Matteo Berrettini, David Goffin oder Fabio Fognini am Start.