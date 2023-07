Kein Happyend für Stan: Niederlage im Finale von Umag

Sein Lauf in Umag endete im Finale: Stan Wawrinka hat das Finale in dem kroatischen Badeort verloren. Gegen den Australier Alexei Popyrin musste sich der Schweizer mit 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 geschlagen geben. Sein 17.Einzeltitel lässt damit weiter auf sich warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 22:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Das war für "Stan the man" vielleicht einfach nur früh: "Schon" Um 20 Uhr begann sein Finale gegen Alexei Popyrin, nachdem er die letzten Tage immer sehr spät auf den Center Court in Umag geschickt wurde. Gegen Lorenzo Sonego im Halbfinale beendete er sein Match sogar erst weit nach Mitternacht.

Sein Finale war allerdings schon zu Ende, da ging er im Halbfinale er auf den Platz. Um zehn vor elf gratulierte der Schweizer seinem Gegner Alexei Popyrin zum Sieg. 6:7 (7:5), 6:3 und 6:4 hieß es am Ende für den Australier, den auch Oberschenkelprobleme im dritten Satz nicht bremsen konnten. Besonders auf seinen Aufschlag konnte er sich verlassen.

Titel Nummer 17 muss weiter warten

Es wäre der erste Titelgewinn von Stan Wawrinka seit 2017 (im Einzel - im Doppel war Stanimal erst vergangene Woche in Gstaad mit Dominic Stricker erfolgreich) gewesen. 2017 holte der den Heimsieg beim Turnier in Genf, seitdem steht Stan bei 16 Titeln. Auch wenn er an Nummer 17 in Umag geschnuppert hat.