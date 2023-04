Deutscher Frühling im Fürstentum

Noch bei den Australian Open klagte das deutsche Herren-Tennis über seinen Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Nun scheinen wenigstens die beiden Aushängeschilder der letzten Jahre wieder zu alter Form zu finden: Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff stehen in Monte Carlo jeweils im Achtelfinale. Nach starken Auftritten in der Runde zuvor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 20:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Sie sind wieder vereint, wenn man das deutsche Herren-Tennis der letzten Jahre als Maßstab nimmt: Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff. Lange waren sie die klare Nummer eins und Nummer zwei des Landes und sie schienen sich in ihrem persönlichen Potential immer noch ein Stückchen nach oben zu spielen. Bei Zverev war das nichts Geringeres als die Spitze der Weltrangliste und der erhoffte Grand-Slam-Erfolg. Und bei Jan-Lennard Struff ein Platz um die Top 20.

Auch für den Davis Cup schien das Duo jahrelang, eine perfekte Ausgangsposition zu bilden. Ein Spitzenspieler, der gegen die meisten Gegner mindestens einen Punkt garantiert. Kombiniert mit einer Nummer zwei dahinter, die ebenfalls zur Weltspitze gehört, sich aber auch klaglos als Nebendarsteller im Vergleich mit dem Superstar des Landes einreiht. Und ein gutes deutsches Doppel gehört zur Landes-DNA wie starke Torhüter im Fußball.

Wie weit geht es für Zverev und Struff im Fürstentum noch?

Doch dann kamen Verletzungen, Formkrisen, Trainerwechsel... Jeder der beiden hatte seine ganz eigenen Themen und Probleme. Nun scheinen Struff und Zverev zu alter Stärke zu finden – und das im Gleichschritt. Zverev zeigte eine konzentrierte Leistung in der zweiten Runde von Monte Carlo gegen Roberto Bautista Augut bei seinem 6:4 und 6:4. Und Struff hatte gegen den Australier Alex de Minaur bei seinem 6:3 und 6:2 gar noch weniger Probleme.

Nun warten auf die beiden Deutschen mit Casper Ruud (Struff) und Daniil Medvedev (Zverev) morgen allerdings richtig dicke Brocken. Doch wer weiß, wie weit die Reise in die Vergangenheit die beiden noch trägt...

Hier das Einzel-Tableau aus Monte Carlo.