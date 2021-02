Die Australian Open 2021 - Testfall für die ganze Sportwelt

Wenn am Montag die Australian Open 2021 in Melbourne beginnen, schaut die ganze Sportwelt hin. Denn in diesem Jahr sollen noch weitere Großereignisse folgen.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 13:57 Uhr

© Getty Images Ob das gute Karma von Rod Laver ausreicht?

Als Craig Tiley am Freitagnachmittag wieder einmal vor die Kameras im National Tennis Center zu Melbourne trat, waren ihm die Anstrengung und Ermüdung mehr als deutlich anzusehen. Seit Wochen und Monaten kämpft der gebürtige Südafrikaner mit aller Vehemenz, List und Entschlossenheit darum, die Australian Open mitten in einer globalen Pandemie auszurichten. Tiley ist als Turnierdirektor der oberste Treiber des ehrgeizigen Projekts, er ist der Cheflobbyist bei Politik und Gesundheitsexperten – und immer wieder eben auch der unbeirrte Verkäufer seines Produkts.

Viel geschlafen hat Tiley zuletzt nicht, schließlich ist er ständig im Austausch mit wichtigen Würdenträgern im Tennissystem, die sich oft in anderen, weit entfernten Zeitzonen bewegen. „Dies hier, dies ist die größte Aufgabe in meinem ganzen Leben“, sagt Tiley, der nichts weniger als das komplizierteste und vielleicht auch wichtigste internationale Sportevent seit Beginn der Pandemie zu verantworten hat. Denn zu den Australian Open schauen in diesen Tagen nicht nur die üblichen Beobachter und Funktionäre des Tennis-Wanderzirkus, sondern auch Topleute etwa der UEFA oder des IOC. Schafft es Tiley, sein Turnier einigermaßen problemlos in den nächsten beiden Wochen durch unruhige See zu steuern, dann könnten auch die Chancen für die Austragung der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer steigen. „Ich weiß, dass viele aus der Sportwelt nach Melbourne schauen“, sagt Tiley.

Turnierboss Craig Tiley hat den Widerständen getrotzt

Gewöhnlich muss der 59-jährige Turnier-Häuptling bei seinem Event zur Eröffnung der Saison nur die Laune der verwöhnten Tennisklientel hochhalten – die Australian Open gelten gern als „Happy Slam“, weil Tiley und seine Crew den Stars praktisch rund um die Uhr mit allen denkbaren Serviceleistungen schmeicheln. 2021 besteht Tileys größte Leistung aber darin, den Wettbewerb gegen viele Widerstände durchgepeitscht und auch noch dafür gesorgt zu haben, dass es beim Preisgeld für den Tourbetrieb keine größeren Einschränkungen gibt. Besonders beliebt gemacht hat er sich in Melbourne allerdings nicht, große Teile der Bevölkerung sehen den Grand Slam-Plan mit Argwohn. Nur Victorias Premier Dan Andrews muss sich derzeit noch heftigere Kritik als Tiley gefallen lassen, im Internet wird er gern als „Diktator Dan“ beschimpft, weil er gemeinsam mit dem Turnierboss die Grand-Slam-Veranstaltung in Corona-Zeiten ausgeheckt habe. Und dabei auch mit falschen Warnungen operiert habe, etwa der, dass die Australian Open aus der Stadt und den Land verschwinden könnten, wenn sie denn in diesem Jahr nicht stattfinden würden.

Warum die Macher dieser ganz besonderen Australian Open 2021 in umstrittener Position stehen, hat durchaus einleuchtende Gründe: Einerseits sind ja noch immer rund 35.000 Australier weltweit gestrandet und nicht in der Lage, wegen Einreisebeschränkungen und nur wenig Flugverkehr in Richtung Down Under in die Heimat zurückzukehren. Andererseits gelten sogar in Australien selbst noch erhebliche Reisebeschränkungen, auch zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten New South Wales und Victoria. Dass der Einzug der internationalen Tenniskarawane da mit bestenfalls gemischten Gefühlen betrachtet wurde, war ohnehin klar. Doch dann passierte auch noch, was viele Kritiker befürchtet hatten: Eine Einschleppung des Virus, die Gefahr eines Corona-Ausbruchsgeschehens. Mehrere Passagiere auf den speziellen Charterflügen für das Turnier wurden nach der Ankunft in Melbourne positiv getestet, mehr als 70 Spieler mussten sich daraufhin in eine zweiwöchige strikte Quarantäne begeben. Als einige betroffene Profis dann wenig Sensibilität zeigten und sich über das Quarantäne-Gefängnis und die maue Verpflegung beschwerten, war die Stimmung auf dem Gefrierpunkt angekommen. „Schickt den ganzen Tenniszirkus wieder heim“, forderten Leserbriefschreiber in Melbournes größter Tageszeitung „The Age“ empört.

Kerber - "Das Ganze zerrt an den Nerven"

Was in den nächsten beiden Wochen noch alles passieren wird bei dieser Grand-Slam-Reise ins Unbekannte, bei diesem vielleicht größten Tennis-Abenteuer der Geschichte, vermag niemand vorherzusagen. „Wir bewegen uns hier wie Artisten auf dem Hochseil. Es kann in jeder Sekunde etwas Unvorhergesehenes passieren“, sagt Jim Courier, der frühere Weltranglisten-Erste, der auch in Corona-Zeiten als TV-Kommentator in Melboure vor Ort ist. Auch Courier musste noch einmal in die Quarantäne in seinem Hotelzimmer im „Grand Hyatt“ zurück, nachdem ein Angestellter der Fünf-Sterne-Herberge im Stadtzentrum positiv getestet worden war. Insgesamt mussten sich auf den letzten Metern vor dem Grand-Slam-Start noch einmal rund 600 Menschen aus der sogenannten Tennis-Familie in Isolation begeben. Vorbereitungsturniere wurden für einen Tag unterbrochen, alle Spieler, Offizielle und Funktionäre hatten sich einem weiteren, zum Glück erfolgreich negativen Test zu unterziehen. Das Ganze zerre „schon an den Nerven“, bekannte Deutschlands Tennisstar Angelique Kerber, die nun auch „ohne große Erwartungen“ in das erste Major-Turnier des Jahres geht: „Ich weiß nicht wirklich, wo ich stehe jetzt.“

Ende letzter Woche hatte den Rest der Welt das Bildangebot von einem Schaukampf in Adelaide erstaunt, bei dem auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams teilnahmen. Die Ränge waren fast voll gefüllt, 4000 Zuschauer feuerten die Spieler an, als sei die Pandemie längst vergessen und vorbei. Masken wurden keine getragen. Ungewöhnlich war das alles indes nicht für den Inselkontinent, denn schon in den vergangenen Wochen waren auch große Cricketmatches im Land vor vielen Zuschauern ausgetragen worden. Doch erst die Tennisszenerie lenkte international wirklich den Blick auf die nun ungewöhnlich anmutenden Verhältnisse Down Under, auf Australien und seinen sehr erfolgreichen, weil rigorosen Kampf gegen die Pandemie. Wie unerbittlich hart die Behörden vorgehen, bewies in der vergangenen Woche auch ein Vorfall in Perth: Die Bewohner der westaustralischen Millionenmetropole wurden nach einem einzigen Corona-Fall für mehrere Tage komplett in den Lockdown geschickt.

Zverev - "Es ist eine andere Welt hier"

„Es ist schon eine andere Welt hier“, sagt denn auch Alexander Zverev, der deutsche Nummer eins-Spieler, der ab Montag zu den Mitfavoriten im Titelkampf gehören wird. Womit Zverev allerdings das Ergebnis der konsquenten Maßnahmen meint - nämlich eine Freizügigkeit abseits der gelegentlichen Notanordnungen, die einem aus der Distanz fast unwirklich vorkommt. Kerber, die Siegerin der Australian Open vor fünf Jahren, genoss ihre Lieblingsstadt Melbourne sogar „fast wie immer“, beim Besuch am Strand oder in den Cafes in den angesagten Locations.

Es darf halt nur nichts wirklich Großes schiefgehen in den nächsten beiden Wochen. Schon gar nicht am Ort des Grand Slam-Geschehens selbst, im National Tennis Center am Yarra-River. An den ersten acht Tagen werden jeweils rund 30.000 Zuschauer zu Gast sein bei den Australian Open, verteilt auf Tages- und Nachtsesssion. Dann, bis zu den Finals am übernächsten Wochenende, werden jeweils 25.000 Fans erlaubt sein. Was bedeutet, dass Endspiele zu sehen sein werden vor nahezu ausverkauftem Haus. Kann das alles gutgehen, ohne weitere Zwischenfälle, ohne Infektionen irgendwo in diesem Menschenmeer. „Es genügt nur ein Corona-Fall auf der Anlage, um das Kartenhaus einstürzen zu lassen“, sagt der Trainer eines europäischen Topprofis, „wir alle wissen, dass es von heute auf morgen vorbei sein kann.“ Und dann gäbe es buchstäblich keinen einzigen Sieger bei diesen Australian Open.