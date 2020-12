Die besten Off-Court-Momente auf der ATP-Tour 2020

Dieses verrückte Internetz macht es möglich: Kaum eine Bewegung außerhalb des Courts bleibt unbeobachtet, manchmal spontan wie bei Roger Federer und Rafael Nadal, manchmal in einem fixen Setup.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 21:51 Uhr

© Getty Images Alte Männer und die Technik

Ok: Die Unbeholfenheit von Roger Federer und Rafael Nadal bei ihrem ersten und einzigen Instagram Live Chat haben wir alle noch auf dem Schirm, ebenso das tänzerische Einläuten des Wochenendes von Gael Monfils. Aber warum erkennt Andy Murray Rafa Nadals Handynummer nicht? Und was hat bei Malek Jaziri und Kollegen in Dubai für ungezwungene Heiterkeit gesorgt? Seht selbst!