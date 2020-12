Die fünf längsten Herren-Matches 2020

Hättet ihr das längste Herren-Match 2020 noch auf dem Schirm gehabt? Kleiner Tipp: Dominic Thiem liegt nur an zweiter Stelle...

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.12.2020, 16:22 Uhr

© Getty Images Lorenzo Giustino

#5: US Open, 2. Runde, Marton Fucsovics - Grigor Dimitrov - Dauer: 4 Stunden 50 Minuten

6:7 (5), 7:6 (4), 3:6, 6:4 und 6:1 hieß es am Ende für den Ungarn gegen Dimitrov, den Halbfinalisten aus 2019. Der eigentliche alle Trümpfe in der Hand hatte. Vier Satzbälle nutzte er in Durchgang zwei nicht, auch nicht den zweimaligen Break-Vorsprung im vierten Satz. Am Ende wirkte Dimitrov körperlich platt. Für Fucsovics war in Runde 3 schließlich gegen Frances Tiafoe Schluss.

#4: French Open, 1. Runde, Juan Ignacio Londero - Federico Delbonis - Dauer: 4 Stunden 54 Minuten

6:4, 7:6 (1), 2:6, 1:6, 14:12 siegte Londero im argentinischen Duell zum Auftakt der French Open, dem einzigen Major-Turnier, wo der fünfte Satz noch ausgespielt wird. Danach war jedoch Schluss: Londero verlor in der zweiten Runde gegen den ehemaligen Paris-Halbfinalisten Marco Cecchinato in vier Sätzen.

#3: French Open, 2. Runde, Roberto Carballes Baena - Denis Shapovalov - Dauer: 5 Stunden

7:5, 6:7 (5), 6:3, 3:6, 8:6 siegte Carballes Baena gegen Shapovalov - durchaus eine Überraschung in Paris. Der Kanadier ärgerte sich indes über die langsamen Bedingungen, vor allem aber über eine vermeintliche Fehlentscheidung: Beim 5:4 im fünften Satz hatte "Shapo" bereits zum Match aufgeschlagen, beim 30:15 landete ein Return von Carballes Baena wohl im Aus. Schiedsrichter Carlos Ramos sah ihn jedoch gut. Das Hawk-Eye, in Paris nur für die TV-Übertragung installiert, zeigte ihn jedoch hinter der Linie an. "Wann werden wir endlich Hawk-Eye auf Sand haben", ärgerte sich Shapovalov entsprechend.

Diego Schwartzman machte sich teils selbst das Leben schwer gegen einen müden Dominic Thiem, siegte am Ende aber doch mit 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2. Nach zwei bitteren Satzverlusten aber fing sich Schwartzman wieder und zog dem großen Kämpfer Thiem mit dem Break zum 3:2 im fünften Durchgang schließlich den Zahn. Schön: Die Geste am Netz zwischen den beiden Freunden. Im Halbfinale verlor Schwartzman dann dennoch in drei Sätzen gegen den späteren Sieger Rafael Nadal, den er beim Turnier in Rom noch geschlagen hatte.

#1: French Open, 1. Runde, Lorenzo Giustino - Corentin Moutet - Dauer: 6 Stunden 5 Minuten

Und noch mal Roland Garros! Das längste Match des Jahres - gestreckt über zwei Tage - gewann der Weltranglisten-157. Lorenzo Giustino mit 2:6, 7:6 (7), 7:6 (3), 2:6, 18:16, es war gleichzeitig sein erster Sieg auf ATP- bzw. Grand-Slam-Ebene. Und nur 28 Minuten kürzer als das Rekord-Match in Paris zwischen Fabrice Santoro und Arnaud Clement in 2004 (6 Stunden 33 Minuten). Verrückt, aber typisch Tennis: Giustino machte insgesamt 217 Punkte, Moutet dagegen 242. Auch gelangen dem Franzosen mehr Winner (88 zu 57), dennoch ging er als Verlierer vom Platz. Ob er noch fit sei, wurde Giustino im Anschluss gefragt: "Ich fühle mich perfekt", antwortete er lachend. "Morgen gehe ich noch etwas laufen, weil ich mich zu frisch fühle." Vermutlich war das zu viel: In Runde 2 war gegen Diego Schwartzman in drei Sätzen Schluss.

